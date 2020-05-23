Benan isminin anlamı nedir? Benan ne demek

Benan ismi en popüler isimlerden biridir. Benan isminin iki tane anlamı bulunmaktadır. İsim Arapça kökenli bir isimdir. Benan ismi hem kız hem de erkek için kullanılan uniseks bir isimdir. Benan ismi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir isimdir. Benan ismini yeni doğacak çocuklarınıza tercih edebilirsiniz.

Benan İsminin Anlamı

Benan İsminin sözlükteki ilk anlamı parmakla gösterilecek kadar güzel demektir. Benan isminin bir diğer anlamı ise ünlü ve tanınmış kimsedir. Benan ismi hem erkek bebeğe hem de kız bebeğe konulmaktadır. Herhangi bir anlam farklılığı da söz konusu değildir. Benan ismi ise Kur'an-ı Kerim'in Enfal ve Kıyamet surelerinde geçmektedir. Benan ismi en güzel isimlerden biridir.

Benan Ne Demek?

Benan ne demek sorusunun cevabı ise Benan demek parmaklar ve parmak uçları demektir. Aynı zamanda parmakla dahi gösterilecek kadar güzel olan kimse anlamı da yer almaktadır. Benan kelimesi ise Arapça kökenli bir kelimedir.