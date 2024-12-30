Belirtiler başladığında 13 yaşındaydı, doktor anoreksiya dedi ama… 15’inde menopoza girdiği ortaya çıktı

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Annabelle Gauntlett, menopozda olduğunun söylendiği günle ilgili her şeyi hatırlıyor. “Doktorun muayenehanesi sıcak ve havasızdı, sadece bir pratisyen hekim muayenehanesinin sahip olabileceği o ağır klinik kokusu vardı. Ellerim nemliydi ve 'lütfen söyleme' sözleri kafamın içinde tekrar tekrar dönüyordu” diyen Annabelle o anları şöyle anlattı:

“Ve sonunda o an geldi. Doktor bana ‘sizde prematüre yumurtalık yetmezliği (POI) var’ dedi. Yanımdaki sandalyede oturan annem yıkıldı. Çaresizlik içinde ağlarken başı ellerinin arasına düştü. Bunun ne anlama geldiğinin tamamen farkındaydı. Peki ya ben ve benim tepkim? Az önce ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu.”

Annabelle henüz 15 yaşındaydı ama çoğu kadının kırklı yaşlarına kadar deneyimlemediği bir şey yaşadığı gerçeğiyle mücadele etmek zorundaydı.

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Genç kızın hayatı, geleceği bir anda geri dönülmez bir şekilde değişmişti.

Birçok kadın, 40 yaş civarında doğal olarak doğurganlık azalması yaşar. Bu yaş, menopozun başlangıcını işaret eden düzensiz adet dönemlerinin başlangıcını işaret edebilir. POI'li kadınlarda düzensiz adet dönemleri ve doğurganlık azalması 40 yaşından önce, bazen de ergenlik yıllarında ortaya çıkar.

ANOREKSİYA OLDUĞU SÖYLENDİ

Belirtiler ilk olarak iki yıl önce sıcak basmaları ve adetlerinin aniden kesilmesiyle başlamıştı. O zamanlar 13 yaşında bir çocuk olarak, ilk başlarda regl döneminin sihirli bir şekilde bir ay gecikmesine biraz sevinmişti. Ancak bu durum sonraki ay, bir sonraki ay derken devam etti. Regl olmuyordu ama korkunç ağrılar çekiyordu.

Metro.UK'e konuşan Annabelle, birkaç ay sonra kendini iyi hissetmediği için endişelenmeye başladı. Annesine durumu anlattı ve doktora gittiler. Doktor genç kıza tek bir test bile yapmadan anoreksiya teşhisi koydu ve beslenme yetersizliği nedeniyle adetlerinin durduğunu söyledi.

‘KENDİMİ STREÇ FİLME SARILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM’

Genç kız, “Bu noktada doktorumun sözlerinden şüphe etmek için hiçbir nedenim yoktu. En iyisini onlar bilirdi, değil mi? Ancak takip eden aylar ve yıllarda, giderek daha fazla semptomla acı çekmeye başladım” dedi ve şunları söyledi:

“Önce korkunç ateş basmaları başladı. Başımdan ayak parmaklarıma doğru yavaş yavaş yayılan ani bir sıcaklık hissediyordum. Kendimi streç filme sarılmış gibi hissediyordum, nefes alamıyor, düşünemiyor ya da normal davranamıyordum. Yüzüm kıpkırmızı olur ve boncuk boncuk ter damlardı. Bu durum elbette okul koridorlarında tuhaf bakışlara neden oluyordu ve kısa süre içinde sınıflar arasında yürürken bana 'domates' denmesinden bıkmıştım. Tüm bunlardan önce nadiren makyaj yapardım. Ancak etrafımdaki herkesin farkına varıp yüzümün yandığını görmelerinden korktuğum için çoğu gün okula fondötenle gidiyordum.”

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Kısa süre içinde günde 30-40 arası ateş basması Annabelle için normal hale geldi. Ardından uykusuzluk, beyin sisi ve hayatının her yönüyle ilgili endişe hissi gelmeye başladı.

“Başka alışılmadık duygular da yaşadım. Babamın yüksek sesle çiğneme sesi gibi daha önce beni asla rahatsız etmeyecek şeylere kızıyordum. Sanki deliriyormuşum gibi hissediyordum. Ayrıca, sağlıklı kilomu korumama ve aşırı egzersiz yapmamama rağmen adet dönemlerimi de asla geri kazanamadım” genç kız ekledi:

“Bu noktada bir şeylerin yanlış gittiğini biliyordum. Yine de kimse noktaları birleştirmiyor ya da beni ciddiye almıyor gibiydi. Doktorlar tarafından defalarca uzaklaştırıldım, ta ki şans eseri beni dinleyen bir doktor bulana kadar. Doktorum ilk randevumuzda menopoza girdiğimi tahmin etti. İlk defa birisi bana bu kelimeyi telaffuz ediyordu ve itiraf etmeliyim ki kafam karışmıştı.”

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Erken menopoz, adetlerin 45 yaşından önce kesilmesidir. Ana belirti düzensiz adetler veya hiç adet görmemektir ancak diğer belirtiler şunları içerebilir: Sıcak basması, gece terlemeleri, uykusuzluk veya uyku güçlüğü, düşük ruh hali ve/veya anksiyete, vajinal kuruluk, azalmış cinsel dürtü, hafıza veya konsantrasyon sorunları ya da beyin sisi.

‘MENOPOZA GİRECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM’

Annabelle, annesinin, büyükannesinin ve teyzelerinin menopoza girdiğini görmüştü ve tabii ki arkadaşlarının hiçbiri girmemişti. Bu yüzden haklı olarak bunun çocukların değil 'yaşlı kadınların' yaşadığı bir şey olduğuna inanıyordu.

Genç kız yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Folikül uyarıcı hormonlarımı (FSH), lüteinizan hormonlarımı (LH) ve östrojen seviyelerimi incelemek için kan testleri ve yumurtalıklarımda herhangi bir aktivite olup olmadığını görmek için pelvik ultrason ve testlerden geçerken hayat bir süre zihinsel ve fiziksel olarak kaotik hale geldi. Tüm bunlar olurken bile hala masumiyet ve saflıkla doluydum. Bu, hakkında hiçbir şey bilmediğim büyük, korkutucu bir şeydi ve menopoza gireceğimi hiç düşünmemiştim. Ancak ne yazık ki bunu yaşıyordum.”

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İngiltere'nin en büyük menopoz yardım kuruluşu olan Daisy Network'e göre, POI dünya genelinde kadınların %15'ini etkiliyor. Öte yandan bu kadınların %90'ının teşhislerinin ardında herhangi bir neden yok.

16 YAŞINDAYKEN İLERİDE ANNE OLAMAYACAĞINI ÖĞRENDİ

Bu durumun geleceğini nasıl etkileyeceğine dair Annabelle’nin aklında pek çok soru vardı ancak doktor kemikleri, kalbi ve beyni üzerindeki etkilerinden ve endişelerinden bahsederken o sadece sessizce oturdu.

Takip eden yıl, altıncı sınıfa girmek için çılgınca çalışırken, hiç yumurta kalıp kalmadığını görmek için birçok sıkı testten geçmek zorunda kaldı. Yıkıcı bir şekilde, hiç yoktu ve kendi biyolojik çocuğuna sahip olma ihtimali genç kızın elinden alınmış oldu.

“Menopoz en iyi zamanlarda bile ürkütücü bir gerçeklik olabilir, ancak 16 yaşındayken bunu anlamak daha da zordu. Bu, evlat edinme ve IVF gibi önemli kararlar nedeniyle yaşıtlarımdan yıllar önce çocuklu bir gelecek planlamak zorunda kaldığım ve ayrıca anlayacaklarını umarak partnerlerime karşı daha açık olmak zorunda olduğum anlamına geliyor” diyen Annabelle şunları ekledi:

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“Şimdi 21 yaşındayım ve teşhisimi sindirmeye, eşimle birlikte doğurganlık seçeneklerimle yüzleşmeye ve doğru hormon replasman tedavisini bulmaya başlıyorum. Ancak geriye dönüp baktığımda, keşke çok geç olmadan bana yardımcı olmak için daha fazla şey yapılmış olsaydı diyorum. Teşhisim sırasında yüksek FSH seviyelerini test eden evde test menopoz kiti gibi şeylerden haberdar olsaydım, belki de durumumu çok daha erken gösterebilir ve bana kendi yumurtalarımı toplama ve dondurma fırsatı verebilirdi.”

‘ONLAR ERGENLİĞE GİRERKEN BENİM MENOPOZA GİRMEM ADİL DEĞİLDİ’

Anabelle, erken yaşta menopoza girmenin kendisini yaşıtlarından izole ettiğinden de bahsetti, “Onlar ergenliğe girerken benim menopoza giriyor olmam adil görünmüyordu. Ama daha önce konuşmuş olsaydım, belirtileri bilseydim, belki her şey biraz daha farklı olabilirdi. Kızlar ve kadınlar olarak, adet döngülerimizin önemi ve vücudumuzda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında eğitilmeye başlamamız gerekiyor. Hikayelerimizi paylaşmaya açık olmalıyız, ancak o zaman yalnız olmadığımızı anlayabiliriz” dedi.