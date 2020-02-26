Belinay İsminin Anlamı Nedir? Belinay Ne Demek

Belinay ismi, eski inanç sistemine göre kutsal bir ışığa işaret etmektedir.

Belinay İsminin Anlamı

Eski Türk toplumlarının inanışlarında gökyüzü ve gökyüzü cisimleri, kutsal kabul edilmekteydi. Özellikle ayın geceleri yeryüzünü aydınlatması, kutsal bir ışık ile açıklanırdı. Belinay ismi, bu kutsal durumu kasteden bir sözcüktür. Geceleri insanların yolunu aydınlatan ay ışığının, su üzerine yansıması, ismin anlamıdır.

Belinay Ne Demek?

Belinay ismi, diğer anlamları da karşılamaktadır. Bu isim, Peygamber çiçeği olarak anılan bir tür bitkinin de ismidir. Ilık iklimlerde yetişen bir tür çiçek olan peygamber çiçeği, hoş görünümüyle bilinir. Mavi ve mor renkli çiçeklere sahiptir. Bu çiçek mitolojilerde ve efsanelerde barışın, sevginin ifadesi olarak kabul görmektedir. Belinay ismi, anlam olarak bu çiçeğe de işaret etmektedir.

Belinay sözcüğü, isim olarak yumuşak başlı, iyi huylu insanları çağrıştırmaktadır. İsim güzelliği, saflığı, masumiyeti temsil eder. Bu isim ile eşi benzeri bulunmayan bir güzellik kastedilmektedir. Hatta çoğu yerde bu güzellik, kutsal varlıklarca bahşedilen bir güzellik şeklinde tanımlanmaktadır. Bunlar isme yüklenen duygusal anlamlardır.

Belinay sözcüğü, Arapça olmadığı için Kur'an’da geçmemektedir. Fakat birçok eski Türk metninde bu isme rastlanmaktadır. Bazı mitolojik anlatılarda göle yansıyan kutsal ışık, Belinay ifadesiyle aktarılmıştır.