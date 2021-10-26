Beko Bulaşık Makinesi Su Almıyorsa Ne Yapmak Gerekir, Neden Su Almaz? Beko Bulaşık Makinesi Su Almama Sorunu Ve Çözümü

Bulaşık makineniz su almıyorsa hortumun bağlı olduğu musluğun açık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer şebekede su bulunmuyorsa suyun gelmesini beklemek gerekir.

Beko Bulaşık Makinesi Su Almıyorsa Ne Yapmak Gerekir, Neden Su Almaz?

Beko bulaşık makinesi su almıyorsa hortumunda tıkanıklık meydana gelmiş olabilir. Bu nedenle de öncelikle hortumlarda tıkanıklık kontrolü yapılması gerekir. Ardından hortumun bağlı olduğu musluğun açık olup olmadığına bakılması gerekir. Aynı zamanda Beko bulaşık makinesi su almıyorsa, su giriş ventili arızalı olabilir.

Su giriş ventili eğer arızalı ise, yenisi ile değiştirerek bu sorunu değiştirebilirsiniz. Bulaşık makinesinde su sayacı arızalı olabilir. Sayaç arızalarının sağlıklı bir şekilde onarılması için sayacın yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında bulaşık makinesinin ana kartı da bozulmuş olabilir. Bu durumda ise, su alma işleminin yerine getirilebilmesi için verilecek olan komutun gönderilememesine neden oluyor. Aynı zamanda ana karttan ventile doğru giden kabloar kontrol edilerek herhangi bir sorun olup olmadığına bakılır. Eğer kablolarda bir sorun varsa kablolar değiştirilir.

Beko Bulaşık Makinesi Su Almama Sorunu ve Çözümü

Bulaşık makinelerinin su almamaya başlamasının pek çok farklı nedeni olabilir. Su girişi ventilin bozuk olduğu durumlarda makine su almaz. Makineniz su almıyorsa ilk olarak su giriş valfini kontrol etmek gerekir. Her marka ve modelde bulaşık makinesinde emniyet sivici bulunmaz. Fakat bulunanlarda bu parçanın da kontrol edilmesi gerekir. Eğer bulaşık makineniz su almıyorsa ilk kontrol etmeniz gereken şeylerden birisi de musluktur. Bulaşık makinesinin bağlı olduğu musluğun kapalı ya da bozuk olması, makinenin su almamasına neden olabilir. Eğer bulaşık detarjanınız olduğu gibi çıkıyor ve bulaşıkları temizlemiyorsa pervaneler bozulmuş olabilir. Bu gibi durumlarda ise iki pervaneyi de sökerek tıkanık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.