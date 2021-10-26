Beko Bulaşık Makinesi Resetleme Nasıl Yapılır? Beko Bulaşık Makinesi Nasıl Sıfırlanır?

Beko marka bulaşık makineniz arızalanırsa elektrik kontrol paneli kilitlenebilir. Bunun sonucunda ise, yeni bir bulaşık yıkama döngüsü seçmek ve başlatmak imkansız hale gelebilir.

Beko Bulaşık Makinesi Resetleme Nasıl Yapılır?

Beko bulaşık makinesinin kontrol panelinin kilidini açmak ve kontrol panelini sıfırlamak, oldukça basit bir işlemdir. Beko bulaşık makinelerinin tüm hatalarını düzeltmek ve çözmek için bazı adımları izlemeniz gerekir. Ama öncelikle bir kodun görüntülenebileceği bir sistem arızasını göz ardı etmemeniz gerekir. Oluşan hataları ise, sıfırlamak ve resetleme yapmak için ekipmanı yeniden başlatmak gerekir. Bunun için ise;

Başlat / Durdur düğmesine basılı tutmanız gerekir. Bu sayede bulaşık makinesinin mevcut temizleme döngüsünü iptal etmeden önce de içinizden 3'e kadar saymanız gerekir. Ardından düğmeyi bırakabilirsiniz.

Start / Stop düğmesine basarak basılı tutmanız gerekir. Bulaşık makinenizin kontrol panelini sıfırlamak için içinizden yediye kadar saymanız gerekir. Ardından düğmeyi serbest bırakabilirsiniz.

Beko Bulaşık Makinesi Nasıl Sıfırlanır?

Modern bulaşık makinelerinin çoğunda sizi uyaran elektronik kontroller bulunur. Bulaşık makinesinden çıkan bip sesi ya da yanıp sönen ışıklar, uyarı niteliği taşır. Bazı durumlarda bulaşık makinelerinin sıfırlanması da gerekebilir. Hangi marka bulaşık makinesine sahip olursanız olun zaman zaman duyulabilir şekilde bip sesi duyarak ışıkları yakıp kapatabilirsiniz. Bu durum da çoğu zaman makinenizde bir sorun olduğunu, makinenizin sıfırlanması gerektiğini, bir parçasının değiştirilmesi ya da kontrol edilmesi gerektiğini gösterir. Makinenizi uzun yıllar boyunca kullanabilmek için gerektiği zaman resetleme yapmanız gerekir. Beko bulaşık makinesinin hatalarını sıfırlamak için uygulayabileceğiniz iki farklı yol bulunuyor. Bunlar ise;

Bulaşık makinenizi prizden 15-20 dakika kadar ayırmanız gerekir. Bu süre kontrol panelinin sıfırlanması ve yeniden başlatılabilmesi için yeterlidir.

Açılış düğmesine ise,10-15 saniye kadar basılı tutmanız gerekir. Bu işlemden sonra ise, ekipman sıfırlanır.