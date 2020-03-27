Begüm İsminin Anlamı Nedir? Begüm Ne Demek?

Begüm isminin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı hükümdar prenses anlamı taşımaktadır.

Begüm İsminin Anlamı

Begüm çoğunlukla kullanılan ve sevilen bir isimdir. Begüm ismi kız çocuklarına konulan bir isimdir. İsimlerin anlamları bilinemeyebilir. Fakat isimlerin ne anlama geldiğini bulmak da mümkündür. Begüm ismi kadın hükümdar veya prenses anlamına gelmektedir. Bunun dışında begüm ismi Doğu Türk Hükümdarlarının harem ve kızlarına verilen isimdir. Begüm ismi İslam'da geçmemektedir.

Begüm ismi Farsça bir kelimedir. Begüm isminin anlamı: Kadın hükümdar, prenses anlamına gelmektedir.

Begüm İsminin Özellikleri Nelerdir?

Duygusal yapıda insanlardır. Bazen içlerine kapanabilirler. Barışçıl ve dost canlısı insanlardır. Şefkatli ve çok merhametli bir karaktere sahiplerdir. Bu sebeple başkalarını mutlu etmekten çok hoşlanırlar. Sağdık ve evine düşkündür.

Aşk onlar için çok önemlidir. Aşk için yaşarlar ve özgürlüklerine çok düşkünlerdir. Hayatı doluca yaşamayı severler. Bir olay karşısında farklı yönleri görebilme özelliklerine sahiplerdir. Dışarıda arkadaşları ile gezmeyi çok severler. Ayrıca objektif bir düşünce yapısına sahiptir.

Öğrenmeyi çok severler ve entelektüel insanlardır. Öğrendikleri şeyleri kullanarak sorunları çözebilirler. Geleceği görebilirler. Özellikle maddi konularda iyi yatırım yaparlar. Kendi ayaklarının üzerinde durabilirler. Sistemli bir çalışma yapısına sahiplerdir.

Fiziksel olarak aktif insanlardır. Konularda olayların içinde kalmayı severler. Konularla kendileri ilgilenmek isterler. Amaçları olan karizmatik yapıda insanlardır.

Türk Dil Kurumuna Göre Begüm Anlamı

- Hint prenseslerine verilen unvan

- Hanımefendi, hanım