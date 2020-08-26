BEE’O'dan doğal içerikli pişik kremi

Bebeklerin en sık karşılaştıkları cilt problemlerinden biri olan pişik, zaman zaman ebeveynler için can sıkıcı boyutlara ulaşabiliyor. Kızarıklık ile başlayan pişik, ilerleyen boyutlarda kabarık bir görüntü alabiliyor. Pişiği önleme konusunda ise hijyen önlemleri kadar pişik oluşumunu önlemeye yardımcı ürünler de öne çıkıyor.

Propolis, arı sütü, ham bal, polen, arı ekmeği gibi doğal arı ürünlerinden oluşan karışım, damla, sprey, şurup ve tablet formunda %100 doğal ve sağlıklı inovatif katma değerli ürünler sunan, Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi BEE’O, propolisli pişik kremi ile raflarda yerini alıyor. Ebeveynlere güvenle kullanabilecekleri bir seçenek sunuyor.

Hassas ciltler koruma altında

Doğanın özünden gelen, tamamen doğal bileşenlerden üretilen BEE'O APIBABY Bebek Pişik Kremi, propolis, çinko minerali, B5 vitamini ve shea yağı içeriğiyle bebek cildinin ince ve hassas yapısını doğal dokusuyla korumaya alarak pişik oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Her banyodan ve bez değişiminden sonra bebeğin kuru ve temiz cildine ince bir tabaka halinde uygulanabilen ürün, paraben, parfüm ve renklendirici içermiyor.

Propolis nedir?

Propolis arıların bitkilerden topladığı reçinemsi maddelerden meydana gelen ve bitki özlerinden kaynaklı polifenolleri yüksek oranda içeren doğal bir arı ürünüdür. Fenolik içeriği nardan 80 kat daha güçlü bir antioksidandır. Kovandan arılar her petek gözünü önce propolis ile kaplar, daha sonra üzerine yavrusunu, balını, arısütünü, polenini koyar. Böylece kovanda arının ürünleri bozulmadan saklanır ve arının yavrusu sağlıklı bir şekilde gelişir. Yani propolis kovanın ön koruyucusudur. Propolis, yüzeyi kaplama kaplama özelliği bu koruyucu etkiyi sağlar. Cilt üzerinde uygulandığında da benzer etkileri gösterir.