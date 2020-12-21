BEE’O Propolis’ten 3 yeni reklam filmi!

BEE’O Propolis, Anadolu arı ürünlerini dünya markası yapma yolculuğunda bir adım daha attı ve 3 yeni reklam filmini tüketicileri ile buluşturdu. Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis markası BEE’O, ‘‘Sözleşmeli Arıcılık Modeli’’ ile kovandan sofraya izlenebilir bir şekilde ürettiği organik ve katma değerli ürünlerini, yeni reklam filmleri ile daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Hepsi patentli, eşsiz %100 doğal formülleri ile karışımlar, damlalar, tabletler, spreyler, şuruplar ve cilt bakım ürünleri üreten BEE’O, yeni reklam filmlerinin marka bilinirliğine de katkı sağlamasını bekliyor.

Didem Uzel güveniyor, Aslan çok seviyor!

Annelerin çocukları için en çok tercih ettiği marka olan BEE’O'dan %100 doğal, saf, vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengin bir formül; BEE’O UP Propolisli Şurup. Bu ödüllü ürünü, Didem Uzel oğlunun beslenmesinde güvenerek tercih ediyor. Oğlu Aslan ise leziz tadına bayılıyor! Propolis, portakal suyu ve ham bal ile formüle edilen bu ürün, propolisin zengin fenolik ve flavonoid bileşenleri ile çocukların beslenmesine değer katıyor. Aynı zamanda doğal C vitamini içeriği ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna da katkıda bulunuyor.

Her yeni güne, kat kat etkisi ile BEE’O Kudret Narı Ginseng Propolis Shot, Didem Uzel’in eşi Selim'in favorisi!

Kudret narı, kırmızı ginseng ve saf Anadolu propolisi ile formüle edilen BEE’O Shot, günün koşturmacasında Selim’in en büyük yardımcısı!

BEE’O nun bu çok özel shot formülü içinde doğal olarak, demir, kalsiyum, magnezyum, çinko, selenyum, fosfor mineralleri, C, B1, B2, B3, B9 vitaminleri ve fenolik, flavonoidler bulunuyor. %100 doğal ve saf olan bu ürün, hiçbir katkı ve koruyucu madde içermiyor.

Ailede herkes bu organik karışıma bayılıyor!

BEE’O Propolis Arı Sütü Ham Bal Karışımı’nı, Didem Uzel ve ailesi her sabah mutlaka tüketiyor. Böylece gün boyu beslenmeleri değer kazanıyor. Aslan da keyifle bir kaşık yedikten sonra, annesinin en tatlı yardımcısı oluyor!

Propolisin fenolik ve flavonoidlerini, arı sütünden başka hiçbir gıdada bulunmayan royalaktin ve 10-HDA bileşenlerini ve ham balın değerli enzimlerini, bir arada sunan bu organik ürün hiçbir katkı, koruyucu madde ve ilave şeker içermiyor.

BEE’O Propolis, İnovatif ve %100 doğal ürünler sunmaya devam ediyor!

Türkiye’nin ilk ve tek inovasyon ödüllü yerli propolis üreticisi olarak, 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurulan BEE’O Propolis, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezi ile her geçen gün tüketicilerine yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile kovandan sofraya prensibiyle ürettiği organik ve saf Anadolu propolisi, arı sütü, arı ekmeği, polen ve ham bal içeren formülleri ile hem çocukların hem de yetişkinlerin hayat kalitesini yükseltiyor.