BEE’O Propolis hakkında

Oğlunun bağışıklık sorunundan hareketle yola çıkan Aslı Elif Tanuğur Samancı, bu vesile ile ülkemize Çin'den ithal edilen propolisin yerli üretimine öncülük etmiştir. Türkiye’de ilk defa yerli üretimini başlattığı propolis için, yine İTÜ ARI Teknokent’te patentli özütleme yöntemi geliştirilmiştir.

Yurt içinde BEE'O ve BEE’O UP, yurt dışında ise BEE&YOU markasıyla, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal; ayrıca arı ürünleri içeren %100 doğal karışımlar, tabletler, damlalar, spreyler üretmektedir. Ürünlerini, Amerika, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, İngiltere, Fransa, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’a ihraç etmekte ve Anadolu propolisini bir dünya markası yapma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. BEE’O Propolis 2500 sözleşmeli arıcısı, 350.000 arı kovanı, 3000 metrekarelik tesisi ve 110 kişilik uzman kadrosu ile Türkiye’nin yerli propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal üretmektedir.

BEE’O Propolis nasıl üretiliyor?

BEE’O Propolis; hayata geçirdiği “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi arı ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Sözleşmeli Arıcılık doğrudan arıcılarla üretim sözleşmesinin yapıldığı ve kovandan itibaren doğru arıcılık uygulamalarının hedeflendiği bir modeldir. Bu model ile BEE’O Propolis’in uzman ekibinde yer alan arıcılık uzmanları ve ziraat mühendisleri kontrolünde, ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan arıcılar ile sözleşmeler imzalanmakta ve arıcıların kovanlarının bulunduğu konum kontrol edilmektedir. Pestisit uygulanmayan bölgelerde veteriner ilacı kullanılmadan üretim yapılmasına, yakın çevrede fabrika atık sahaları vb. olmamasına, temiz su kaynakları bulunmasına dikkat edilmektedir. Aynı zamanda ülkemizde bitki zenginliğinin ve çeşitliliğinin korunmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye’de arıcılığın gelişimine, sürdürülebilirliğine ve tarımsal üretimine de destek verilmektedir. Sözleşmeli arıcılar tarafından kontrollü koşullarda üretilen propolis, arı sütü, arı ekmeği, polen ve ham bal ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te analiz edilerek kalitesi ve gıda güvenliğine uygunluğu kontrol edilir. Ham propolis BEE’O Uzmanları tarafından geliştirilen patentli Ar-Ge yöntemi ile özütlenerek damla, sprey, karışım ve tablet gibi %100 doğal ve inovatif katma değerli ürünlere dönüştürülür. Tüm arı ürünlerinin besin değerleri korunarak tüketicilere ulaştırılır.

BEE’O Propolis sertifikaları

Propolis özütleme tesisi, kalite ve gıda güvenliği alanında birçok farklı sertifikaya sahiptir.

ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi

BRC: İngiltere Gıda Güvenliği Global Standardı

GMP (İyi Üretim Uygulamaları) Belgesi

IFS: Almanya Gıda Ürünleri, Üretim Süreçleri Güvenliği ve Kalite Belgesi Sertifikası

HELAL Sertifikası

BEE’O ürünlerine nerelerden ulaşabilirsiniz?

BEE’O Propolis ürünleri, Türkiye’de online olarak kendi e-ticaret sitesi www.beeo.com.tr üzerinden ve Carrefour, Macrocenter, Migros, Joker, Gratis, Rossman, Tchibo vb. perakende satış noktalarında, ayrıca BEE’O UP markasıyla eczanelerde satılmaktadır. BEE&YOU markası ile Amerika’da kendi e-ticaret sitesi www.beeandyou.com üzerinden ve ayrıca Amazon, Wallmart, E-bay’den ve CVS eczane zincirleri ile toplam 3500 perakende satış noktasından tedarik edilebilir. Ayrıca Almanya’da www.beeandyou.de, İngiltere’de ise www.beeandyou.co.uk e-ticaret siteleri üzerinden tüketicilerle buluşturmaktadır.

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