Bebekli Aile Buluşmaları’nı Antalya’dan evlerinize taşımaya devam ediyoruz!

Sevgili aileler, evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde, bebeklerimizin bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilgili değerli bilgileri içeren geçmiş buluşmalarımızı ekranlarınıza getiriyoruz.

Bebelac Çocuk Devam Sütleri ve Hürriyet iş birliği ile hayata geçirilen Bebekli Aile Buluşmaları etkinliği Antalya’daydı. 9 Şubat’ta, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen etkinlikte; Hürriyet Gazetesi Aile Çocuk Yazarı Ömür Kurt moderatörlüğünde, Uzman Dr. Ali Fuat Serpen bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini aktardı. Bebeğinizin ayına göre bilişsel gelişimi için hemen tıklayın.

Panelde konuşan Uzman Dr. Ali Fuat Serpen, 2 yaşına kadar, bebeklerin beyin gelişiminin %95’inin tamamlandığını vurguladı. Bu süreçte, bebek beslenmesinin beyin gelişiminde en önemli çevresel faktörlerden olduğunu dile getirdi. Ailelerin bebek beslenmesi ile bebeklerinin bilişsel gelişimine büyük katkı sağlayabileceklerinin altını çizen Serpen, “Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için anne sütü son derece önemli, anne sütü eksikliğinde ya da yokluğunda devam sütü tek ve en doğru seçenek” diye belirtti.

Yaşamın ilk yıllarında bebeğin ve annenin huzuru ve mutluluğuna değinen Nutricia Türkiye Pazarlama Müdürü Nuray Aksu Sezgin, kendi annelik yolculuğundan ve deneyimlerinden yola çıkarak; annelerin mutluluğunun bebeğin de mutluluğunu etkilediğini söyledi.

Sezgin, bebek beslenmesi ürünlerinin kalitesine dikkat çekerken Bebelac Çocuk Devam Sütleri olarak Avrupa Kalite Standartları’na göre 90 farklı kalite testinden geçerek üretilen ve hiçbir koruyucu madde içermeyen devam sütleriyle 20 yılı aşkın süredir tüm annelerin yanında olduklarını vurguladı. Bebelac Çocuk Devam Sütlerini keşfetmek için hemen tıklayın.

Panelin sonunda konuşmacılar, ailelerin sorularını da yanıtlayarak, tüm katılımcılara Hürriyet Gazetesi Aile - Çocuk Yazarı Ömür Kurt’un editörlüğünde yayımlanan ve Hürriyet Kitap’tan çıkan “200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi” hediye edildi.