Bebeklerin konuşmasına nasıl yardımcı olunabilir?

Bir çocuğun kelimeleri işleme kapasitesi diğer becerileri gibidir. Kelimeleri duyma ve anlamlarıyla bağlantı kurma pratiğini ne kadar çok kazanırsa, o kadar çok şey öğrenir. Çocukla sohbet etmek, konuşmayı öğrenmesinde etkili yollardan biri olabilir. İşte bebeğinizin konuşmasına yardımcı olabileceğiniz ipuçları...

- Erken dönemde konuşmaya başlayın

Yenidoğan bir bebekle konuşmak anlamsız gelebilir, ancak bebeğinizin kulakları ve beyninin seslere tepki veren kısmı iyi gelişmiştir. Yayınlanan bir araştırmaya göre, prematüre bebekler yoğun bakım ünitesinde duydukları kelimelere tepkiler vermişler. Bu da prematüre bebeklerle konuşmanın, konuşma gelişimine katkısı olabileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle bebeğinizle olabildiğince çok konuşun. Düşünülenden daha fazlasını kapabiliyorlar. Bu yöntem çocuklara fayda sağlayabilir.

- Kitap okuyun

İlk aylarda kitap okurken, hikayeye bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Resimler hakkında da dilediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Hiçbir kelime içermeyen resimli kitaplar, kendi masalınıza oluşturmanıza imkan verir. Bebeğinize kitap okumak, daha zengin bir kelime dağarcığına sahip olmasını mümkün kılar.

- Diyalog kurun

Bebeğinizle konuşurken, onun da size karşılık vermesine fırsat tanıyın. Aynı şekilde bebeğiniz sesler çıkardığında, siz de ona cevap verin. Bu ona bir sohbetin nasıl ilerlediğini öğretir ve ne söylemesi gerektiğini öğrenmesini sağlar. Bebeğinizle sohbet edip, "Şu güzel gülümsemeye bakın" gibi o anki tepkileriyle ilgili yorum yapabilir ya da "Öğle yemeğinde bezelye nasıl olur?" gibi genel bir konudan bahsedebilirsiniz.

- Televizyonu kapatın

Televizyon, çocuğunuz için zararlı olabilir. 8 ila 16 aylık bebeklerle yapılan bir araştırmaya göre her gün televizyon izleyen bebeklerin daha az kelime bildikleri sonucuna ulaşılmış. Çünkü, sosyal etkileşim ve iletişim kurmak, konuşma gelişimi için çok önemlidir. Bir televizyon karakteri bebeğinize tepki vermez. Ancak siz gülümsediğinizde ve bebeğinizle konuştuğunuzda karşılık vermeye çalışır. Bir bebekle ne kadar çok konuşulursa, dili de o kadar gelişme gösterir.

- Günlük rutinler hakkında sohbet edin

Beslenme, uyku gibi rutin konularla ilgili konuşun. Bu da onun dil berecerilerine katkı sağlayacaktır. Örneğin, çocuğunuz tabaktaki çileğe uzanıyorsa, onunla ilgili daha fazla bilgi verin. Çileğin rengini, boyutunu ve lezzetini tanımlamak için basit terimler kullanabilirsiniz.