Bebeklerin her gün öğrenmelerine yardımcı olan 8 şey

İşte bebeğinizin her gün öğrenmesini sağlayan etkileşimler...

- Beslenme

Beslenme, bebekle bağ kurmanın birincil yolu. Onu kucaklayarak, besleyerek, sevildiğini ve korunduğunu bilmesini sağlarsınız. Varlığınız onu rahatlatır ve dış dünyaya alışmasına yardımcı olur. Aslında, beslenme esnasında kurulan bağ, beslenme kadar büyük bir öneme sahip. Araştırmalar, ebeveynle yakın bağ kuran bebeğin, öğrenmeye daha açık olduğunu ve bilgiyi daha işlediğini gösteriyor.

- Konuşma

Bebekler, kelimeler net bir şekilde ifade edildiğinde ve biraz da melodik bir tonlar söylendiğinde daha rahat öğrenebilirler. Yapılan bir araştırmada, ebeveynlerini konuşurken duyan küçük çocukların, 2 yaşına geldiklerinde daha fazla kelime bildiklerini ortaya koydu.

- Düzen ve temizlik

Küçük çocuğunuz için yere bir bez koyduğunuzda ona bir düzen duygusu verebilir. Aynı durum banyo yaptırmak ve dişlerini fırçalamak için de geçerli. Bunlar vücut temizliği için ipuçları verir. Temas ve bağ içeren her görev, aynı zamanda çocuğun duygusal gelişimini de artırır.

- Sakin kalmak

Stresli zamanlarda sakinliği korumak, çocuğunuzun duygularını nasıl kontrol edebileceği konusunda örnek olur. Bebekler, ebeveynlerinin yüz ifadelerine karşı hassastır. Bu nedenle sizi korkulu veya üzgün görürlerse, aynı davranışı taklit edebilirler.

- Yemek zamanında bir arada olma

Bebeğinizi veya çocuğunuzu sofraya dahil ettiğinizde, ailenin bir parçası olduğunu kavrar. Katı yiyecekler yemeye başladığında, sadece kaşıkla yemek yerine elleriyle de keşfetmesine izin vermek, yemeğinin bir yetişkin tarafından kontrol edilmesine gerek olmadığını ve açlığını dinlemesi konusunda ona güvendiğinizi öğretir. Bununla birlikte, yeme davranışını daha keyifli hale getiren ve yeme alışkanlıklarını dengelemeye yardımcı olacak çok duyularla (dokunma, koku, tat ve ses) farklı tatları keşfetmesine de yardımcı olursunuz.

- Yürüyüşe çıkmak

İster bebek arabasıyla dışarı çıkın, isterseniz de bebeğinizle beraber yürümek için kanguruyla taşıyarak yürüyün... Bu yürüyüşlerde davranış şekliniz onun dışarıda ve fiziksel aktivite açısından nasıl hissettiğini etkiler. Eğer rahatsız görünürseniz, çocuğunuz da bunun zevkli bir şey olmadığını öğrenecektir. Ancak, temiz havayla canlandığınızı gösterirseniz, doğada olmanın ve egzersiz yapmanın eğlenceli olduğunu anlayacaktır.

- Sevgi

Aile üyeleri, küçük çocuklarının önünde birbirlerine sevgi göstererek, sıcak ve şefkatli davrandıklarını bilmelerini sağlayabilir. Ebeveyn kardeşine sarıldığında, bu davranışları çocuğu da benimseyecektir.

- Müzik

Araştırmalar, müziğin çocuğun ruh haline pozitif etki edebileceğini ve konsantrasyonunu artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca, sayısal zekayı olumlu olarak etkiliyor. Melodi ve ritim gibi kalıplar, dizileri ve saymayı daha rahat öğrenme fırsatı sunar.