Bebeklerin gelişimini destekleyecek 6 basit aktivite

Bebeklerin gelişim sürecinde keşfedebilecekleri durumları oluşturmak, çevreyle iletişim kurmasını sağlayacak şeyleri öğrenmelerine yardımcı olur. Onlarla gelişimsel aktiviteler yapmak aynı zamanda daha iyi bir gözlemci olmalarını sağlar. İşte bebeğinizin gelişimine katkı sağlayacak basit aktiviteler...

1-Dinleme

Farklı ses tonları kullanarak çocuğunuzla şarkı söyleyin ve konuşun. Böylece dil gelişimine katkı sağlayabilirsiniz.

2- Takip

Bebeğiniz sırtüstü yatarken oyuncağını yavaşça kıpırdatın ve gerekirse ona hafifçe dokunun. Daha sonra oyuncağı bir taraftan diğer tarafa hareket ettirin ve onu gözleriyle birlikte takip etmesini sağlayın. Bu şekilde görsel gelişimi desteklenecektir.

3- Dans

En sevdiğiniz şarkılardan birini açın ve bebeğinizi güvenli bir şekilde kucağınızda tutarken, müzikle birlikte yavaşça hareket edin. Bu aktiviteyle müziğe olan ilgiyi teşvik eder ve ebeveynle bağ kurmayı güçlendirebilirsiniz.

4- Ninni söyleme

Bebeğiniz uyumak istemediği zaman sakin bir ses tonu ile ninni söyleyin. Ayrıca kendi sözlerinizle de ninni oluşturabilirsiniz.

5- Masaj

Bebeğiniz uyanık bir durumda olduğunda yumuşak bir havlu veya bir battaniyeye yatırın. Hassas bir şekilde kollarına ve bacaklarına masaj yapın.

6- Farkı hareketler yaparak takip etmesini sağlayın

Masaya dokunarak, ellerini açıp kapatarak, alkışlayarak ve sallayarak çocuğunuzun arka arkaya kaç eylemi taklit edebileceğini görün. Yeni ve daha karmaşık hareketler ekleyerek zorluk seviyesini artırın, ancak bebeğinizin tepkilerine dikkat edin. Hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyorsa önceki hareketlere devam edin. Bu aktiviteyle bebeğinizin taklit ve hafıza gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.