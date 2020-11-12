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Bebek Sağlığı
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 12.11.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Bebeklerin fiziksel gelişimini artıracak aktiviteler

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Bebeklerin fiziksel gelişimini artıracak aktiviteler
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Bu basit aktiviteler bebeğinizin hem rahatlamasını sağlayacak hem de fiziksel gelişimine katkıda bulunacak.

İşte bebeklerin fiziksel gelişimine yardımcı olacak aktiviteler...

- Bebeğinize dokunun

Bebeğinize dokunarak onunla bağ kurmanın yanı sıra hareket etmesini sağlarsınız. Ona sarılın, öpün ve dokunarak sevginizi gösterin.

- Masaj yapın

Sırtını veya karnını ovun. Kollarını ve bacaklarına da yumuşak bir şekilde masaj yapın.

- Kucağınıza alın

Ev işlerini yaparken, yürüyüşe çıkarken, alışveriş yaparken veya bilgisayarda çalışırken kanguru veya sling gibi bebek taşıyıcılarının yardımıyla kucağınıza alın. Çünkü bebekler kucağa alındığında daha uzun süre mutlu olur.

- Göz teması kurun

Ona gülümseyin. Sık sık sevgi ve ilgi gösterin. En önemlisi de budur.

- Hareket edin

Bebeğinizin hareket duygusuna sahip olmasına yardımcı olun. Bunun için yavaş bir şekilde sallayabilirsiniz veya onunla dans edin. Ayrıca gürültülü bir oyuncağı sallayın ve bebeğinizin bakması için başını çevirmesini sağlayın.

- Aktivite zamanı

Bebeğinizle aktivite için zaman ayırın. Onunla konuşun ve sizi görmek için başını kaldırmasını sağlayın. Ayrıca parlak veya sesli bir oyuncağı tutarak, ona bakmasına yardımcı olun. Böylece başını ve kollarını kaldırmayı öğrenecektir. Emeklemesine yardımcı olmak için de gelecekte ihtiyaç duyacağı sırt ve boyun kaslarını güçlendirecektir.

İştahla yemek yiyen bebek!
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