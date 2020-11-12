Bebeklerin fiziksel gelişimini artıracak aktiviteler
Bu basit aktiviteler bebeğinizin hem rahatlamasını sağlayacak hem de fiziksel gelişimine katkıda bulunacak.
İşte bebeklerin fiziksel gelişimine yardımcı olacak aktiviteler...
- Bebeğinize dokunun
Bebeğinize dokunarak onunla bağ kurmanın yanı sıra hareket etmesini sağlarsınız. Ona sarılın, öpün ve dokunarak sevginizi gösterin.
- Masaj yapın
Sırtını veya karnını ovun. Kollarını ve bacaklarına da yumuşak bir şekilde masaj yapın.
- Kucağınıza alın
Ev işlerini yaparken, yürüyüşe çıkarken, alışveriş yaparken veya bilgisayarda çalışırken kanguru veya sling gibi bebek taşıyıcılarının yardımıyla kucağınıza alın. Çünkü bebekler kucağa alındığında daha uzun süre mutlu olur.
- Göz teması kurun
Ona gülümseyin. Sık sık sevgi ve ilgi gösterin. En önemlisi de budur.
- Hareket edin
Bebeğinizin hareket duygusuna sahip olmasına yardımcı olun. Bunun için yavaş bir şekilde sallayabilirsiniz veya onunla dans edin. Ayrıca gürültülü bir oyuncağı sallayın ve bebeğinizin bakması için başını çevirmesini sağlayın.
- Aktivite zamanı
Bebeğinizle aktivite için zaman ayırın. Onunla konuşun ve sizi görmek için başını kaldırmasını sağlayın. Ayrıca parlak veya sesli bir oyuncağı tutarak, ona bakmasına yardımcı olun. Böylece başını ve kollarını kaldırmayı öğrenecektir. Emeklemesine yardımcı olmak için de gelecekte ihtiyaç duyacağı sırt ve boyun kaslarını güçlendirecektir.
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