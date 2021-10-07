Bebeklere bal ne zaman verilir, neden verilmez?

Bebeklere bal yedirilmemesi gerektiği sık sık gündemde yer alıyor. Ancak bunun nedeniyle ilgili araştırmalar çoğu zaman geçerliliğini korumakta. Peki 0-1 yaş arası bebeklere neden bal verilmez, bebeklere ne zaman bal verilir? Ayrıntılar haberimizde…

Bebeklere bal ne zaman verilir?

Bebek beslenmesinde katı gıdaya geçiş kademeli olmalıdır. Uzmanlar bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesinin ve sonrasında ek gıdaya kademeli geçiş yapılmasının doğru olduğunu dile getiriyor. Bir yaşını geçmiş çocuklara balın bir zararı olmazken, bu nedenlerle doktorlar tarafından 12 aylıktan daha küçük bebeklere bal yedirilmemesi tavsiye ediliyor.

Bebeklere bal neden verilmez?

Bebeklerde ek gıdaya geçerken bazı gıdalar için acele etmemek gerekiyor. Bunlardan biri de bal. 0-1 yaş arası bebeklerde bal yedirilmemesinin sebebi ise arıların bal yapma sürecidir.

Arılar bal yaparken “kolostridyum botalium” adı verilen bir bakteriyi bala bırakıyor. Bu bakteri botulizm denilen bir tür zehirlenmeye yol açabiliyor. Botulizm bebeklerin sinir sistemini etkileyen, nadir olarak görülse de ölüme neden olabilen bir sağlık sorunu.

Kolostridyum botalium bakterisinin yetişkinler için tehlike oluşturmamasının sebebi sindirim sisteminin daha gelişmiş olması ve zehri önlemesi. Bebeklerin sindirim sisteminde bu yapılar henüz gelişmemiş olduğundan 0-1 yaş arasındaki bebekleri bakterilere karşı savunmasız bırakıyor.