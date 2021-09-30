Bebeklerde ve çocuklarda koronavirüs (COVID-19) belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı yanıtladı!

Koronavirüs salgını ve aşılama süreci devam ederken, bir yandan da okulların açılmasının ve başka virüslerle karıştırılması nedeniyle COVID-19’un çocuklar ve bebekler üzerindeki etkisi araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınının başından beri en az etkilediği yaş grubu olan bebekler ve çocuklar açısından şimdilerde durumun hangi şekilde ilerlediği ebeveynler tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert bebeklerde ve çocuklarda koronavirüs etkisi hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı.

Bebeklerde ve çocuklarda koronavirüs (COVID-19) belirtileri nelerdir?

Bebeklerde koronavirüs belirtilerini yüksek ateş, kusma, ishal, sürekli uyku hali, emme problemleri, öksürük, hırıltı ve nefes darlığı, halsizlik şeklinde sıralayabiliriz.

Mevsim itibariyle şu anda influenza, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyon hastalıklarında artış söz konusudur. Okulların açılması, hareketliliğin artması ve mevsim geçişi nedeniyle hem COVID-19 hem de diğer enfeksiyon hastalıklarında bulaş riski oldukça arttı.

Çocuklarda hangi durumlarda çocuklara PCR testi yapılmalıdır?

Ateş yüksekliği ya da diğer semptomları olan her hastaya ilk aşamada PCR testi yapmıyoruz. Eğer hastanın genel durumu iyiyse, ısrar eden bir ateş durumu veya nefes darlığı yoksa, evde semptomatik tedavi dediğimiz burun temizliği, ateşin düşürülmesi şeklinde bir tedavi uyguluyoruz ve evde takip ediyoruz. Ancak 38 derecenin üzerinde dirençli bir ateş varsa, öksürük ve özellikle hırıltı, hışıltılı solunum ve nefes darlığı söz konusu ise hastanın mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını, muayene edilmesini ve PCR testi vermesini istiyoruz. Yenidoğan döneminden yani 1 günlükten itibaren her yaş grubunda sürüntü olarak PCR testi yapılabilir.

Bebeklerde ve çocuklarda koronavirüs (COVID-19) tedavisi nasıl yapılır?

Çocukta 3 günden uzun süren düşmeyen ateş ve beraberinde muayene bulgusu veya akciğerinde bulgu var ise mutlaka akciğer filmi ve tomografi çekilmesi gerekmektedir. Eğer çocukta akciğer tutulumu tespit edilirse mutlaka hastane yatışı yapılmalı ve tedaviye başlanmalıdır.

Şu anda COVID-19’a ait spesifik bir tedavi olmamakla beraber destek antibiyotik tedavisi, oksijen ve buhar tedavileri ile uygulanmaktadır.

Koronavirüs (COVID-19) başka hastalıklara neden olabilir?

Bununla birlikte COVID-19 enfeksiyonunun, Kawasaki ve MIS-C gibi otoimmün hastalıklara neden olduğunu biliyoruz. Başka bir semptom olmasa bile 5 günden daha uzun süre devam eden 38 derece ateş yüksekliğinin bu hastalıklar yönünden de araştırılması gerekmektedir.

Çocuklarda tedavi edilmeyen COVID-19 enfeksiyonu ciddi kalp yetmezliği, yoğun bakım yatışı gerektiren ve hayatı tehdit eden tablolara da neden olabilir.

Aynı zamanda çocuklar iyileştikten sonra da akciğer hasarına bağlı nefes darlığı sorunları oluşabilir. Bu nedenle COVID-19 enfeksiyonu geçiren çocukların, 2-3 hafta sonra ve hekimin belirleyeceği aralıklarla çocuk hastalıkları hekimi tarafından muayene edilmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Çocuğun genel durumu değerlendirilmeli ve bağışıklık sistemi ile ilgili tetkikleri yapılmalıdır.