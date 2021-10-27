Hamileliğin 6. haftasından itibaren anne karnındaki bebeklerin saç oluşum süreci başlar. HAtta sadece saçlarda değil bebeklerin omuzlarında ve sırtında da ince tüyler oluşmaktadır. Bebek tüyleri denilen bu tüyler, saçlarla birlikte doğum sonrasında dökülmeye başlar. Peki bebeklerde saç dökülmesi neden olur, ne zamana kadar devam eder? işte bebeklerde saç dökülmesi hakkında merak edilenler...

Bebeklerde saç dökülmesi neden olur, normal mi?

Bebeklerde ilk aylardaki saç dökülmeleri normal bir durumdur. Bebeklik saçları denilen bu ince saç kökleri dökülür ve yerine daha sağlıklı saçlar çıkar.

Bebekler genetik ve diğer faktörlerle alakalı olarak yoğun saçlı veya kel olarak doğabilirler. Doğduğunda sadece saçları değil aynı zamanda ensesinde hatta omuzlarında ince tüyleri de oldukça fazla olabilmektedir. Bebeklik saçları denilen bu ince tüyler zaman içerisinde dökülür. Bu durumun sebebi hormonlardır. Doğumdan önce bebeğinizin hormon seviyesi anne karnında olduğundan yüksektir. Doğumdan sonra bu değerler düşmeye başlar ve bu yüzden saçlarının büyümesi durur. Bu dinlenme döneminde saçlar dökülür ve bebeğiniz yeni bir büyüme evresine girer.

Ayrıca bebeklerde saç dökülmesi sebepleri arasında yarış pozisyonu da yer almaktadır. Bebek sürekli aynı pozisyonda yattığında o bölgedeki saçlar daha yoğun bir şekilde dökülmektedir. Sonrasında da yeni çıkan saçlar aynı pozisyonda yatan bebeklerde daha seyrek çıkar. Bu nedenle bebeklerin farklı pozisyonlarda yatmaları saç dökülmesi sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.

Bebeklerde saç dökülmesi ne zamana kadar devam eder?

Yenidoğan bebeklerde saç dökülmesi doğumdan 3-4 hafta sonraya kadar devam eder. Bunun neden, tam olarak bilinmemekle birlikte yerine daha kuvvetli saç köklerinin oluşacağı unutulmamalıdır.