Bebeklerde motor becerileri nasıl desteklenir?

Kaba motor beceriler, kol, bacak ve kasların kullanımında oldukça önemli. Diğer bir yandan da ince motor beceriler, el ve parmak gibi daha küçük hareketleri içerir. Oyunlar, her ikisini desteklemede önemli bir yere sahip. İşte öneriler...

Pedal çevirme: Bebeğinizi sırtüstü yatırın, ayak bileklerini tutun. Daha sonra yavaş ve nazik bir şekilde dizlerini hafifçe karnına doğru bükün ve tekrar uzatın. Ayrıca, onunla konuşarak ve öperek, aktiviteyi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Esneme egzersizleri: Bebeğinizin oturmasına yardım edin ve karşısına uzanabileceği bir mesafede oyuncak koyup almasını sağlayın. Böylece hareket ederek onu almak için uzanır. Bunu farklı türde oyuncaklarla da deneyerek, farklı hareketler ve ağırlık tutma pratiği yapmasını sağlayabilirsiniz. Ancak oyuncakların güvenli olmasına dikkat edin. Yutma tehlikesine karşı da küçük oyuncaklar tercih etmemekte fayda var.

Engeller oluşturun: Bebekler yaklaşık 8. aydan itibaren emekleyebilir. Emeklemeye başladığı zaman yolunu bir yastıkla kapatın ve o engeli aşması için teşvik edin. Yastık diğer tarafında oyuncaklar tutarak engeli aşmasını sağlayabilirsiniz. El ve diz üzerinde hareket etmek, bebeğinizin gövde, kol ve omuz kaslarını güçlendirmesine yardımcı olur.