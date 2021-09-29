Aylar ilerledikçe zorlaşan kalça çıkıklığının erken teşhisi önemli olduğu gibi, bunu teşhis etmede etkin bir rol oynayan kalça ultrasonu çok gecikmeden çektirilmelidir. Anne ve babalar yenidoğan bebekleri için ilk baştan beri sorumluluk hissetmektedirler. Bu nedenle bebeklerde kalça ultrasonu ne zaman ve nasıl çekilir araştırmalarına başlamaktadırlar. İşte Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, bebeklerde kalça ultrasonu hakkında önemli bilgiler verdi.

BEBEKLERDE KALÇA ULTRASONU NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Ülkemizde doğum sonrası 2-6 ay arasında bu konuda deneyimli radyologlar tarafından ultrason ile tarama yapılmaktadır. İşlem ağrısızdır, radyasyon içermemesi sebebiyle de tercih nedenidir.

BEBEKLERDE KALÇA ULTRASONU NASIL ÇEKİLİR?

Bebeklerin karnı tok, altı temiz olmalı; uykusunu almış olmalıdır.

Bebeğin annesi ya da babası işlem sırasında bebekle beraber bulunmalı, bebekle göz temasını kaybetmemelidir.

Yapılan ultrason sırasında uzman bir radyolog tarafından, sakin ve rahat bir ortamda işlem yapılmalı, işleme uzun vakit ayırılabilmelidir.

BEBEKLERDE KALÇA ÇIKIKLIĞININ NEDENLERİ

Annenin salgıladığı hormon çocuk kalça ekleminde gevşeklik yaptıysa (Doğum sırasında salgılanan relaksin hormonu, annenin kalça kemiklerinin genişleyerek doğumu rahat yapmasını sağlar, bebeğe geçerse bebeğin de kalça eklemleri genişler, kalça çıkığına neden olabilir.),