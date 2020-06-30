Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalı?

Bebekler görmediklerinde daha huzursuz ya da daha tepkisiz olabilirler. Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünebilir. Ancak mutlaka bir göz doktoru tarafından muayene edilmelidir. İlk muayenenin ilk 6 ay içinde yapılması oldukça önemlidir. Hiçbir hastalığı yakıştıramadığımız bebeklerimizde, yetişkinlerde görülen pek çok hastalık olabilmektedir. Katarakt ve glokom hastalıkları bunlardan sadece birkaçı.

Erken tanı hayat kurtarır, erken göz hastalıkları tanısı ve tedavisi bize yeni renkli bir hayatın kapılarını açar.

Yeni doğan bebeğinizi hiçbir problem olmasa dahi ilk 6 ay içinde bir kez göz hastalıkları muayenesine götürmenizi ısrarla tavsiye etmekteyiz. Görmeyen göz öğrenemez ve tembel kalır. Erken dönemde tanısını koyduğumuz ve tedavi ettiğimiz pek çok bebeğimiz şimdi görebiliyor. Bebekler görmediklerini anlatamaz, dışarıdan bakınca herhangi sorun görünmeyebilir.

Artık gelişmiş cihazlar sayesinde 1 aylık bebekte bile çok kolay şekilde astigmatizma varlığını ve minimal kayma varlığını dahi tespit edebilmekteyiz. Üstelik ona dokunmadan, korkutmadan, damlasız bir şekilde yapılabiliyor.

İlk 6 ayda ilk göz muayenesini olan bebeğinize 9 yaşına kadar yılda bir göz muayenesi önermekteyiz. Yıllık kontrol yaptıramayan ailelerimize 2. muayenelerini 2,5 yaş civarında ve 3. muayenelerini ise okul öncesi 5 yaş civarlarında önermekteyiz.