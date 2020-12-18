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Bebek Beslenmesi
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Bebeklerde ek gıdaya geçişte nelere dikkat edilmeli?

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Bebeklerde ek gıdaya geçişte nelere dikkat edilmeli?
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Bebeklerde ek gıdaya geçiş nasıl olmalı? Bebeğin ek gıdaya geçiş için hazır olduğu nasıl anlaşılır? Bebeğin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanabilmesi için ek gıdaya başlama sürecinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, konu hakkında anne babaların merak ettiği sorulara yanıt verdi.

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