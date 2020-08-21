Bebeklerde diş sağlığı için nelere dikkat edilmeli?

Masum gibi görünen mamanın sıcaklığını kontrol etme işlemi bile bulaşmaya sebep olabiliyor. Bu nedenle çocukların bakımını üstlenen kişilerin ağız ve diş sağlığı büyük önem taşıyor. Diş Hekimi Aslı Tapan çocukları diş çürüğü bulaşmalarına karşı korumanın yolları hakkında bilgi verdi.

Bebeğin dişlerini özel fırça veya gazlı bezle temizleyin



Bebek doğduğunda ağız ortamı çürük yapıcı bakteriler içermese de ebeveynin kaşık, emzik, biberon gibi araçları kendi ağzıyla temasta bulundurduktan sonra çocuğu beslemesi bu çürük yapıcı mikroorganizmaların bebeğe aktarılmasına sebebiyet vermektedir. Bebeğe bakan anne baba dışındaki kişiler de aynı sebeple buna aracılık edebilir. Aile ve ebeveynler bu konuda dikkatli olmalıdır. İlk süt dişlerinden itibaren bebeklerin dişleri özel fırçalar veya gazlı bez parçaları ile temizlenmelidir. Biberonun üzerine tatlı sürümü, ballı emzikler veya tahin pekmeze batırılmış biberon gibi uygulamalar çocukların tatlı gıdalarla uykuya geçişine ve çocukta biberon çürüğü oluşmasına da sebebiyet vermektedir. Bu nedenle anne ve babaya bu konuda önemli görev düşmektedir. Çocuğun bakımını üstlenecek ebeveyn ya da bakıcı mutlaka diş sağlığı kontrollerini düzenli yaptırmalı ve tedavi gerektiren problemler aksatılmamalıdır.

Bebeğin beslenme ürünlerini diğer gereçlerden ayrı tutun



Yere düşen emziklerin temizlenmemesi ve ya temizlemek maksadıyla ağza sokulup tekrar bebeğe verilmesi ya da koruyucu amaçla yapılan mama sıcaklık kontrolleri ne kadar masum gözükseler de çürük bakterilerini bebeğe nakletmenin yolları arasındadır. Ortak diş fırçası, diş macunu kullanımı da bunlar arasında yer almaktadır. Aynı çatal, bardağı kullanmak da bulaşma sebepleri arasındadır. Bebeğin beslenmesinde kullanılan gereçlerin diğer aile bireylerinin kullandığı gereçlerden ayrı tutulması büyük önem taşımaktadır.

Diş çürüklerini önlemek için süt, yoğurt, peynir



Kendinizi ve bebeğinizi diş çürüklerinden korumak için bu önerilere kulak verin:

- Şekerli gıdalar tüketildikten sonra mutlaka su içilmeli ya da ağız bol su ile çalkalanmalıdır.



- Diş çürüklerini önlemek için süt, yoğurt, peynir gibi besinler tüketilmelidir.



- Gazlı içecekler diş minelerini aşındırabileceğinden tüketimi sınırlandırılmalıdır.



- Diş fırçası 2-3 ayda bir değiştirilmelidir.



- Ağrıyan dişe alkol, kolonya basılmamalı, en kısa sürede diş hekimine gidilmelidir.



- Doğru temizlik için ara yüz fırçası ya da diş ipi kullanılmalıdır.



- Daha etkin fırçalama için seçilen diş fırçası yumuşak olmalıdır.



- Hem ağız ve diş sağlığını korumak hem de ağız içi kanserleri önlemek için sigaradan uzak durulmalıdır.



- Biri yatmadan önce olacak şekilde dişler mutlaka günde en az 2 defa, 3 dakika boyunca fırçalanmalıdır.

- Bebeklerin dişleri belli aralıklarla özel fırçalar veya gazlı bez parçaları ile temizlenmelidir.



- Biberon ve emziklere tatlı gıdalar sürmekten kaçınılmalıdır.



- Çocuklara mümkün olan en erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı edindirilmelidir.

- Bebek ve çocukların beslenme gereçlerinin hijyenine özen gösterilmelidir.



- Diş çürüklerinden korunmak için herhangi bir sorun yaşanmasa da 6 ayda bir diş kontrolü gerekmektedir. Rutin kontroller, diş çürüğü oluşmadan önlem alma konusunda etkilidir.