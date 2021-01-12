Bebeklerde diş çıkarma ateşi nedir?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş çıkarma rahatsızlığının nasıl yatıştırılacağı, ateşin nasıl tedavi edileceği ve ne zaman bir doktora görüneceğine dair ipuçları veriyor.

Bebek 6-12 aylıkken, dünyasını keşfederken ağzına bir şeyler koyarak çeşitli nesneleri emiyor ve çiğniyor. Bu onları yeni patojenlere maruz bırakır. Yani çocuğunuzun ateşi gelişen bir enfeksiyon sebebi ile de olabilir. Bu enfeksiyon başlangıcı diş çıkarma dönemine denk gelebilir.

Bebeklerin çoğu yaklaşık 6 aylıkken diş çıkarmaya başlar. Bununla birlikte, bazı bebekler 4 ay gibi erken bir zamanda başlayabilirken, bazıları 12 ay kadar geç diş çıkarmaya başlayabilir.

Bebekler diş çıkarırken ağrı, ağlama, huzursuzluk gibi belirtiler gösterebilir. Bunların yanı sıra aslında diş çıkarmayla ilgisi olmayan şiddetli kusma, deri döküntüsü, ishal gibi belirtilerde var ise bu muhtemelen enfeksiyon kaynaklıdır. Böyle bir durum bebeğinizi pediatri hekimine götürmelisiniz.