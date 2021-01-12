MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Bebek Haberleri Bebek Sağlığı Haberleri Bebeklerde diş çıkarma ateşi nedir?
GeriBebek Sağlığı Bebeklerde diş çıkarma ateşi nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bebek Sağlığı
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 12.01.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Bebeklerde diş çıkarma ateşi nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bebeklerde diş çıkarma ateşi nedir?
Abone Olgoogle-news

Diş çıkarma, bir bebeğin dişlerinin ağız içine sürmeye başladığı süreçtir. Bu durum hafif huzursuzluk ve ateş gibi çeşitli semptomlara yol açabilir. Peki, bebeklerde diş çıkarma ateşi nedir, bebekler diş çıkarırken hangi belirtileri gösterir?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, diş çıkarma rahatsızlığının nasıl yatıştırılacağı, ateşin nasıl tedavi edileceği ve ne zaman bir doktora görüneceğine dair ipuçları veriyor.

Bebek 6-12 aylıkken, dünyasını keşfederken ağzına bir şeyler koyarak çeşitli nesneleri emiyor ve çiğniyor. Bu onları yeni patojenlere maruz bırakır. Yani çocuğunuzun ateşi gelişen bir enfeksiyon sebebi ile de olabilir. Bu enfeksiyon başlangıcı diş çıkarma dönemine denk gelebilir.

Bebeklerin çoğu yaklaşık 6 aylıkken diş çıkarmaya başlar. Bununla birlikte, bazı bebekler 4 ay gibi erken bir zamanda başlayabilirken, bazıları 12 ay kadar geç diş çıkarmaya başlayabilir.

Bebekler diş çıkarırken ağrı, ağlama, huzursuzluk gibi belirtiler gösterebilir. Bunların yanı sıra aslında diş çıkarmayla ilgisi olmayan şiddetli kusma, deri döküntüsü, ishal gibi belirtilerde var ise bu muhtemelen enfeksiyon kaynaklıdır. Böyle bir durum bebeğinizi pediatri hekimine götürmelisiniz.

Bebeklerde diş çıkarma serüveni
Bebeklerde diş çıkarma serüveni
Bebeğin gülümseten masaj keyfiABD'de bir annenin, ağladığı zaman bebeğine uyguladığı masaj yöntemi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Courtney White adlı ABD'li anne, bebeği ağladığında bir masaj aleti ile bebeğinin kafasına masaj uyguladı. White o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı ve görüntüler yaklaşık 6 milyon kez izlendi. Bebeğin masaj sırasında verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarından çokça yorum da aldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle