Bebeklerde besin alerjisi: Neden olur, belirtileri, tanÄ± ve tedavisi

Bebeklere ek gÄ±dayla tanÄ±ÅŸtÄ±rmak aileler iÃ§in heyecanlÄ± bir serÃ¼vendir. Ancak bebeÄŸinizin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve sindirim sistemi anne sÃ¼tÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±ndaki yeni baÅŸlanacak besinlere karÅŸÄ± alerjik reaksiyon verebilir. Peki, bebeklerde besin alerjisine neden olabilecek yiyecekler hangileridir ve alerjik sÃ¼reÃ§ Ã¶nlenebilir mi? Konuyla ilgili tÃ¼m detaylarÄ± CÌ§ocuk SagÌ†lÄ±gÌ†Ä± ve HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Murat DoÄŸan aktardÄ±.

Uzun yÄ±llar boyunca, alerjik hastalÄ±k yÃ¶nÃ¼nden risk altÄ±ndaki bebeklerde gÄ±da alerjisinin Ã¶nlenmesinde geÃ§erli olan kural; bebeÄŸin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve sindirim sistemleri alerjen ile baÅŸ edebilecek kadar geliÅŸtiÄŸinde ek gÄ±dalara baÅŸlanmasÄ± ÅŸeklindeydi. YÃ¼ksek derecede alerjen olabilecek gÄ±dalara baÅŸlanmamasÄ± veya geÃ§ baÅŸlanmasÄ±, bÃ¶ylece alerjik duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± en aza indirmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermek ana beslenme kuralÄ± idi.

SÄ±klÄ±kla, en yÃ¼ksek alerjenik gÄ±dalarÄ±n baÅŸlanmasÄ± ile ilgili tavsiye, "ne kadar geÃ§ olursa o kadar iyi" ÅŸeklindeydi. Bu durumun sadece gÄ±daya deÄŸil, daha sonraki yaÅŸamda soluma ve temas alerjisine karÅŸÄ± alerjiyi Ã¶nleyeceÄŸi umuluyordu. Åžu anki gÃ¶rÃ¼ÅŸ ise bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden tamamen farklÄ±! Eski dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin tam tersine; erken yaÅŸamda alerjenlere maruz kalmanÄ±n, bebeÄŸin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi tarafÄ±ndan gerÃ§ekten tolere edilebildiÄŸi sÃ¶ylenmektedir. AyrÄ±ca erken alerjenlere maruz kalmanÄ±n gÄ±daya karÅŸÄ± alerjik duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶nleyebileceÄŸi veya azaltabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi yaygÄ±ndÄ±r.

Son yÄ±llarda pediatrik gÄ±da alerjisi yÃ¶netimindeki en Ã¶nemli deÄŸiÅŸikliklerden biri ise erken bebeklik dÃ¶neminde gÄ±da alerjisini Ã¶nleme stratejilerinde olmuÅŸtur. Åžu anda 4-6 aya kadar sadece anne sÃ¼tÃ¼yle besleme, ardÄ±ndan tamamlayÄ±cÄ± gÄ±dalarÄ±n bireysel olarak baÅŸlatÄ±lmasÄ± Ã¶nerilir. Hamilelik ve emzirme sÄ±rasÄ±nda annenin sadece kendi alerjenlerinden kaÃ§Ä±nmak dÄ±ÅŸÄ±nda diyetiyle ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama yapmasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ± belirtilmektedir. Alerji riski olan bebek birinci derece akrabalarÄ±nda alerjik bir tanÄ± veya belirti olan Ã§ocuklarÄ± ifade eder. Yani ya anne veya babasÄ± ya da kardeÅŸinde alerjik bir olay mevcuttur. Bu alerjik yÃ¶nden riskli Ã§ocuklara ilk 6 ayda anne sÃ¼tÃ¼ verilemiyorsa Ã¶zel formÃ¼ller verilmek suretiyle alerji riski azaltÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Fakat Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e bu riskin azalmadÄ±ÄŸÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ±n devam edebileceÄŸi bilinmektedir. Bu amaÃ§la, yeni yaklaÅŸÄ±m modelleriyle birlikte probiyotikler ile alerjinin Ã¶nlenebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde kanÄ±lar vardÄ±r.

Bebekler iÃ§in alerji riski nasÄ±l anlaÅŸÄ±lÄ±r?Â



Alerjik hastalÄ±klar Ã§evre ve genetik yapÄ± ile gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸki iÃ§erisindedir. ESPACI (Avrupa Pediatrik Alergoloji ve Klinik Ä°mmÃ¼noloji DerneÄŸi) , ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme DerneÄŸi ) ve Amerikan Pediatri Akademisi'nin ortak bildirisi olarak birinci derece akrabalarÄ±nÄ±n en az birisinde alerji tanÄ± almÄ±ÅŸ Ã§ocuklar yÃ¼ksek alerik riskli bebek olarak kabul edilmektedir.

GÄ±da alerjenlerine duyarlÄ±lÄ±k, esas olarak yaÅŸamÄ±n ilk yÄ±lÄ±nda ortaya Ã§Ä±kar ve inek sÃ¼tÃ¼ alerjisi, duyarlÄ± bebeklerde ortaya Ã§Ä±kan ilk gÄ±da alerjisidir. Alerjik ebeveynlerin Ã§ocuklarÄ±nda alerji gÃ¶rÃ¼lme riski, alerjisi olmayan ailelerin Ã§ocuklarÄ±na gÃ¶re Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de daha fazladÄ±r; genetik faktÃ¶rlerin astÄ±m ve alerjinin % 50-% 70'ini oluÅŸturduÄŸu tahmin edilmektedir. Fakat yine de yaÅŸamÄ±n ilk yÄ±llarÄ±nda atopik hastalÄ±k geliÅŸtiren pek Ã§ok Ã§ocuÄŸun ailesinde alerji Ã¶ykÃ¼sÃ¼ bulunmamaktadÄ±r.

Alerjenlerin her Ã§ocukta farklÄ± yanÄ±t oluÅŸturmasÄ±nÄ±n ana nedeni vÃ¼cutta baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi hÃ¼crelerinin yanÄ±tÄ±na dayanmaktadÄ±r. Bu tamamen alerjenden baÄŸÄ±msÄ±z olabilmektedir. Fakat yine de alerjik yanÄ±t oluÅŸturma potansiyeli yÃ¼ksek Ã¼rÃ¼nlerde vardÄ±r.

Besin alerjisi diÄŸer alerjik hastalÄ±klara sebep olur mu?

Eskiden alerjik ilerleme olarak belirtilen ve atopiden sÄ±tmaya ilerlediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len sÃ¼recin Ã¶nlenmesi iÃ§in alerjenlerden ne kadar uzak kalÄ±nÄ±rsa Ã§ocuklarÄ±n o kadar gÃ¼vende olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. BÃ¶ylece Ã§ocuk ilerde alerjik rinit veya astÄ±m olmayacaktÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarda bu kanÄ±tlanamamÄ±ÅŸtÄ±r. Atopisi olan Ã§ocuklardan alerjenleri uzak tutmak astÄ±mÄ± ve riniti belki Ã¶nlemeyecektir ama anaflaksiden kesinlikle Ã§ocuklarÄ± koruyacaktÄ±r.

Alerjiye yatkÄ±nlÄ±k anne karnÄ±nda mÄ± baÅŸlar mÄ±?

Anne karnÄ±ndaki bebek aslÄ±nda anneden farklÄ± bir genetik yapÄ±ya sahiptir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ babadan gelen genleri de taÅŸÄ±r. Fakat anne bu yabancÄ± duruma karÅŸÄ± bebeÄŸe herhangi bir karÅŸÄ±t baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k oluÅŸturmaz. Bu durumda bebeÄŸin anne karnÄ±nda aslÄ±nda alerjenlere karÅŸÄ± bir ÅŸekilde kendini koruyabildiÄŸi ve anneyle dost olduÄŸu sÃ¶ylenebilir. Anne karnÄ±ndaki bebeÄŸin etrafÄ±ndaki su olan amniyotik sÄ±vÄ±da pek Ã§ok alerjen saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu alerjenlerin bebekte yanÄ±t oluÅŸturabileceÄŸi ve bebeÄŸin doÄŸumdan sonra bunlara karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± yanÄ±t oluÅŸturmayacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi mevcuttur. Yani bebek amniyotik sÄ±vÄ±daki alerjenleri yabancÄ± ama zararsÄ±z diye kodlayacak doÄŸumdan sonra ise aÅŸÄ±rÄ± yanÄ±t oluÅŸturmayacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmektedir. Annenin bebekte alerjik yanÄ±tÄ± Ã¶nleyen antikorlarÄ± olduÄŸu da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmektedir. Bu antikorlar doÄŸumdan sonra bebekte olmadÄ±ÄŸÄ±ndan bebek doÄŸumdan sonra alerjik yanÄ±tlar verebilmektedir. Bu da anne karnÄ±nda annenin yediÄŸi besinlere alerjik olmayan Ã§ocuÄŸun doÄŸduktan sonra bu koruyucu antikorlar olmadÄ±ÄŸÄ±ndan anne sÃ¼tÃ¼nde dahi alerjik reaksiyonlar oluÅŸmasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamaktadÄ±r.Â Annede alerji varsa, bebeÄŸi iÃ§in hassas olan bu iÃ§ dengede alerjik geliÅŸimden koruyabilmek iÃ§in mutlaka alerji yapan besinlerden uzak kalmasÄ± tavsiye edilmektedir. Alternatif gÃ¼venilir kaynaklardan tam ve dengeli beslenme saÄŸlamalÄ±dÄ±r. Hamilelik sÄ±rasÄ±nda annenin kendi alerjenleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki herhangi bir yiyecekten kaÃ§Ä±nmasÄ±nÄ±n bebeÄŸinin alerjik durumunu iyileÅŸtireceÄŸini gÃ¶steren hiÃ§bir kanÄ±t yoktur.

Anne alerjikse bebeÄŸini emzirmemeli mi?

Anne sÃ¼tÃ¼, tÃ¼m yeni doÄŸan bebekler iÃ§in ideal beslenme, immÃ¼nolojik ve fizyolojik besin saÄŸlar. Anne sÃ¼tÃ¼nÃ¼n bileÅŸenleri bebeÄŸin doÄŸal savunmasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirir ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin olgunlaÅŸmasÄ±nÄ± destekler. Ä°lk gÃ¼nlerdeki kolostrum sÃ¼tÃ¼ ve sonradan oluÅŸan anne sÃ¼tÃ¼ndeki antikorlarÄ±n yÃ¼zde doksanÄ±, bebek yeterli antikor Ã¼retene kadar bebeÄŸi korur. YaklaÅŸÄ±k 6 aylÄ±kken kendi koruyucu antikorlarÄ± artmaya baÅŸlar.

Emzirilen bebekte alerjik hastalÄ±klarÄ±n geliÅŸimi Ã¼zerinde emzirmenin etkisi tartÄ±ÅŸmalÄ± bir konudur. Fakat anne sÃ¼tÃ¼nÃ¼n alerjik hastalÄ±klara karÅŸÄ± koruduÄŸunu gÃ¶steren Ã§alÄ±ÅŸmalara koruma gÃ¶stermediÄŸini sÃ¶yleyen Ã§alÄ±ÅŸmalar olmasÄ±na raÄŸmen kÄ±ymetlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ anne sÃ¼tÃ¼ doÄŸada bebeÄŸin alabileceÄŸi en saf ve en gÃ¼venilir besindir. DolayÄ±sÄ± ile anne sÃ¼tÃ¼ ile beslenmek bebek iÃ§in tabii ki de kÄ±ymetlidir. Burada sorun anne sÃ¼tÃ¼ verilemeyen bebeklerin bu konuda nasÄ±l bir risk altÄ±nda olduÄŸudur. Burada olumsuz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n kÄ±ymeti ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Yani anne sÃ¼tÃ¼ alamÄ±yorsa bir bebeÄŸin kesinlikle alerjik olacaÄŸÄ± sÃ¶ylenemez.

BebeÄŸi alerjik olan bir annenin anne sÃ¼tÃ¼nÃ¼ kesmesi doÄŸru bir yÃ¶ntem deÄŸildir. Her iki durumda da hekimle danÄ±ÅŸÄ±larak anne sÃ¼tÃ¼ teÅŸviki ve yapÄ±lacak Ã¶nlem varsa da birlikte karar alÄ±nmasÄ± en doÄŸru yoldur.

Ä°lk 6 ay boyunca besin alerjisi duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼dÃ¼r?

Bebeklerde yalnÄ±zca anne sÃ¼tÃ¼ verilmesine raÄŸmen isteyerek veya kaza ile sadece bir kere formÃ¼l mama (bebek mamasÄ± veya inek sÃ¼tÃ¼) verilmesiyle bile bebeklerde alerji riski artabilir. FormÃ¼l mamalarÄ±n iÃ§eriÄŸindeki inek sÃ¼tÃ¼ proteini, bu alerjik sÃ¼recin baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in bir kere baÄŸÄ±rsaklara girdiÄŸinde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼msÃ¼z olumsuz yolculuÄŸu baÅŸlatabilmektedir. AraÅŸtÄ±rmalar erken dÃ¶nemde inek sÃ¼tÃ¼ proteinine maruz kalmanÄ±n alerji yÃ¶nÃ¼nden risk oluÅŸturacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yÃ¼ksek kanÄ±tlar gÃ¶stermiÅŸtir.

Ã–zel durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda gebelikte veya emzirme dÃ¶neminde annenin diyet kÄ±sÄ±tlamasÄ± uygun bulunmamaktadÄ±r. Bebekte alerji olmadÄ±kÃ§a veya annede ya da babada alerji yoksa diyet kÄ±sÄ±tlamasÄ±na gerek yoktur.

Mama ile beslenme

Bir bebeÄŸin anne sÃ¼tÃ¼ ile beslenmesi her zaman mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Bebek alerji riski altÄ±ndaysa veya alerjik ise en iyi mama seÃ§imini yapmak son derece Ã¶nemlidir.

EÄŸer bir bebekte inek sÃ¼tÃ¼ alerjisi belirtisi veya semptomu yoksa, geleneksel bir inek sÃ¼tÃ¼ bazlÄ± mamanÄ±n bebek beslenmesi iÃ§in gÃ¼venli olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rse de, yÃ¼ksek alerji riski olan bebeklerde hidrolize mamalar tercih edilmelidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ alerji riski yÃ¼ksek olan bebeklerde hidrolize bebek formÃ¼llerinin, geleneksel sÃ¼t bazlÄ± formÃ¼llere kÄ±yasla atopik hastalÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸmesine karÅŸÄ± bir koruma Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlar vardÄ±r.

Alerjik riski olan bebeklerde eÄŸer anne sÃ¼tÃ¼ verilemiyorsa hidrolize mamalarÄ±n verilmesinin alerji geliÅŸme riskini azalttÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde yayÄ±nlar mevcuttur. Bu bebeklere doÄŸrudan inek sÃ¼tÃ¼ verilmesi veya normal mamalarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± Ã¶nerilmemektedir. Burada tam hidrolize mamalarÄ± kullanmak ana hedeftir. YarÄ± hidrolize mamalarÄ±n atopiyi yani alerjiyi Ã¶nlediÄŸi kanÄ±tlanmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Besin alerjisi olan bebekte katÄ± gÄ±daya geÃ§iÅŸ nasÄ±l olmalÄ±dÄ±r?

KatÄ± yiyeceklerdeki Ã§oklu alerjenlerin alerjik bebeÄŸe verilmesinin tercihen 6 aylÄ±k olana kadar ertelenmesi tavsiye edilir. Uzmanlar, bu yaÅŸa kadar bebeÄŸin olgunlaÅŸmamÄ±ÅŸ sindirim sistemi ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin duyarlÄ±laÅŸma ve alerji geliÅŸme riskini artÄ±rabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yorlar. YaklaÅŸÄ±k 4â€“6 aylÄ±ktan itibaren her yiyecek ideal olarak 4 gÃ¼nlÃ¼k bir sÃ¼re iÃ§inde alerji belirtilerinin geliÅŸmesi ihtimaline karÅŸÄ± bebeÄŸe dikkatle verilmelidir. KarÄ±ÅŸÄ±mdaki her yiyecek bebeÄŸe verilene ve tolere edilene kadar diÄŸer baÅŸka yiyeceklerle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olarak verilmemelidir.

Bebeklerde besin alerjileri hayat boyu devam eder mi?

Pek Ã§ok Ã§ocuk, yiyeceklere karÅŸÄ± erken alerjilerini kendiliÄŸinden aÅŸar. Bu durumlara tek tek deÄŸinecek olursak:

Ä°nek sÃ¼tÃ¼ alerjisi: Erken inek sÃ¼tÃ¼ alerjisi olan Ã§ocuklarÄ±n Ã§oÄŸu, 3 yaÅŸÄ±na kadar alerjilerini aÅŸar. 1990 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmada; inek sÃ¼tÃ¼ alerjisi olan bebeklerin% 56'sÄ±nÄ±n 1.yÄ±lda, % 77'sinin 2. yÄ±lÄ±nda ve % 87'sinin ise 3.yÄ±lda alerjilerini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir. Bu iyileÅŸme oranlarÄ± sonraki yÄ±llarda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bulunmuÅŸtur. Ã–zellikle inek sÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± alerji antikoru (inek sÃ¼tÃ¼ spesifik IgE) pozitif olan Ã§ocuklarda iyileÅŸme daha geÃ§ yaÅŸlara (16 yaÅŸ) sarkmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca astÄ±m, atopik rino-konjunktivit (saman nezlesi) ve atopik dermatit (egzama) olan Ã§ocuklarÄ±n erken dÃ¶nem inek sÃ¼tÃ¼ alerjisini geÃ§me olasÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu bildirilmiÅŸtir. Bu da en yÃ¼ksek alerjik bireylerin en Ã§ok kalÄ±cÄ± risk altÄ±nda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rmektedir.



Yumurta alerjisi: Yumurta alerjisi olan bebeklerin % 80'inin 5 yaÅŸÄ±na kadar yumurta tÃ¼ketebildiÄŸi bildirilmiÅŸtir. Ancak burada da yeni raporlar bu sÃ¼renin daha uzun zamanda da oluÅŸabileceÄŸini sÃ¶ylemektedir. Yumurta alerjisi olan Ã§ocuklarÄ±n %4'Ã¼nÃ¼n alerjilerini ilk 4 yÄ±l, % 12'sinin ilk 6 yÄ±l, % 37'sinin ilk 10 yÄ±l ve % 68'inin ise 16 yÄ±lda iyileÅŸebileceÄŸi belirtilmiÅŸtir. Yine burada da inek sÃ¼tÃ¼nde olduÄŸu gibi alerjik antikor pozitifliÄŸi (yumurta spesifik Ig E) , astÄ±m ve alerjik rinit varlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸme sÃ¼recini uzatÄ±cÄ± olumsuz faktÃ¶rlerdir. Ã‡ocuÄŸun ileriki zamanda yumurtaya karÅŸÄ± toleransÄ±nÄ±n geliÅŸtiÄŸi de bilinmektedir. Hayat boyu yumurta alerjisi az olmaktadÄ±r.

Kabuklu yemiÅŸlere karÅŸÄ± alerji (fÄ±ndÄ±k, fÄ±stÄ±k vb): Burada da 6 yaÅŸ civarÄ±nda Ã§oÄŸu dÃ¼zelmekle birlikte, yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± alerjisi hayat boyu kalabilmektedir. AÄŸaÃ§larda yetiÅŸen kabuklu yemiÅŸler (ceviz vb.) genelde 4 yaÅŸtan sonra tolere edilebilmektedir. Fakat yine de uzman Ã¶neri ve eÅŸliÄŸinde alÄ±m denemesi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. Alerjik gÄ±daya tolerans geliÅŸtikÃ§e diyete eklenmesi Ã¶nemlidir. Bu hem baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi iÃ§in Ã¶nemlidir hem de Ã§ocuÄŸun yaÅŸam konforu iÃ§in mÃ¼himdir.

Yeni yaklaÅŸÄ±m olarak oral dÃ¼ÅŸÃ¼k dozlar halinde alÄ±ÅŸtÄ±rma amaÃ§lÄ± alÄ±mla intolerans saptanan besinlerin tolerans geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik yaklaÅŸÄ±mlar mevcuttur.



DuyarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma ve diyete koyma protokolleri

BazÄ± durumlarda Ã§ocuk kendiliÄŸinden alerjiyi aÅŸmamÄ±ÅŸ olsa bile, bir gÄ±da alerjisine karÅŸÄ± duyarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma veya tolerans saÄŸlanabilir. GÄ±da alerjisi yÃ¶netimi iÃ§in Ã¶nceki direktifler suÃ§lu alerjenden kesinlikle kaÃ§Ä±nmayÄ± vurguladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu nispeten yeni bir kavramdÄ±r. Åžimdi, alerjik Ã§ocuÄŸu gÃ¼venli bir ortamda aÄŸÄ±z yoluyla rahatsÄ±z edici alerjene maruz bÄ±rakarak ona tolerans uyandÄ±ran spesifik duyarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma protokolleri geliÅŸtirilmektedir. Bunu Ã§ocuk alerji uzmanlarÄ± ve alanÄ±nda deneyim kazanmÄ±ÅŸ uzmanlar yapmalÄ±dÄ±r. Aileler bunu kendi baÅŸlarÄ±na denememelidirler. Burada yapÄ±lan minik oral alÄ±mlarla giderek artan aÄŸÄ±zdan alÄ±mlarÄ± saÄŸlamak ve alerji oluÅŸumu gerÃ§ekleÅŸmeden vÃ¼cudun alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Ä°nek sÃ¼tÃ¼, yumurta ve kabuklu yemiÅŸler iÃ§in hekimlerce hastane ortamÄ±nda yakÄ±n takiplerle uygulanmaktadÄ±r.