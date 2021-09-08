Bebekler ne zaman emekler, oturur ve yürür? Uzmanlar yanıtladı

Aslında gelişim sürecine anne karnında başlayan bebekler, dünyaya geldikten sonra da zaman içinde ebeveynlerin merakla takip ettiği emekleme, oturma, yürüme gibi fiziksel motor gelişimlerini sergilerler. Bebeklerinin bu süreçlerini merak eden anne babalar ne zaman özellikle ne zaman emekleyeceğini araştırmaktalar. İşte Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Avni Solgun’un bebekler ne zaman emekler, oturur ve yürür sorularına yanıtları…

Bebekler ne zaman emekler?

Bebeklerin emeklemesi yürümeye geçiş öncesi bir alıştırmadır. Bebekler genelde yürüme öncesi emeklerler sonra yavaş yavaş yürümeye geçerler. Bazı bebeklerse hiç emeklemeden yürüyebilir. İki süreçte normal olarak kabul edilir. Bebekler genelde 6-9 aylık olduklarında emeklemeyi öğretmeye başlamak gerekir. Çünkü bebekler ortalama 6 aylık olduklarında emekleme belirtileri göstermeye başlayabilirler. Emekleme zamanı konusunda bebekten bebeğe farklılık olabilir.

Bebekler ne zaman oturur?

Bebekler 5-6 aylıkken öncelikle destekli oturmayı öğrenirler. 6-7 aylıktan itibaren desteksiz olarak kendi başına da oturabilirler. Daha sonra oturmayı öğrendikten sonra emeklemeye başlamak bebek için bir sonraki önemli aşamadır. Her bebeğin gelişiminin birbirinden farklı olabileceğini unutmamanız gerekir. Bazı bebekler diğerlerine göre daha hızlı gelişim gösterebilir. Bazıları ise biraz daha yavaş olabilir. Bazı bebekler diğer birçok bebeğin yaptığı şeyi yapmayabilir.

Bebekler ne zaman yürümeye başlar?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Semra Akkuş Akman ise bebeklerin yürüme sürecini, “Yürümenin başlangıcı bebekten bebeğe değişir, 9-18 ay arası beklenilen yürüme süresidir. Bebekler en sık 12-15 ay arasında yürümeye başlar. Bebeklerin yürümeye başlamasında cesaret çok önemli bir faktördür, bebekten bebeğe değişir.

Hızlı emekleyen bebekler ihtiyaç duymadıkları için daha geç yürüyebilirler. Bebek yürüme aşamasında ciddi bir hastalık geçirirse yürümesi gecikir. Çok korumacı büyütülen, yere bırakılmayan bebekler geç yürüyebilir” şeklinde açıklıyor.