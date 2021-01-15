Bebekler için kanguru seçiminde nelere dikkat edilmeli?

İşte kanguru veya sling seçiminde dikkat edilmesi gerekenler...

- Almadan önce araştırın

Bebeğiniz için taşıyıcı almadan önce siz ve çocuğunuz için hangisinin en olduğunu belirleyin. Bunun için çeşitli modelleri deneyebilirsiniz. Ürünün kullanım talimatlarını ve kullanım kılavuzunu dikkatli okuyun.

- Bebekle kullanmadan önce deneyin

Taşıyıcıyı bebeğinizi içine koymadan kullanmayı deneyin. Oyuncak bir bebek veya bir torba un yardımcınız olabilir. Böylece taşıyıcıya ağırlık verebilirsiniz. Takma ve çıkarma alıştırması yapın. Yalnız başınıza denemeler yapın. Kanguruyu takıp çıkarabilmeniz, bağlamanız, çözebilmeniz, bebeğinizi içine yerleştirip yardım almadan çıkarabilmeniz gerekir. Gün boyu takıp deneme yapın, böylece ona alışır ve rahat olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

- Bebeği doğru yerleştirdiğinizden emin olun

Bebeğiniz kangurudayken kolaylıkla nefes alabilmelidir. Yüzü vücuduna doğru bastırılmamalı. Çünkü, nefes almayı engelleyebilir. Taşıyıcılar, bebeklerin bir dereceye kadar boyun kuvvetine ve başlarını tutabilmesini sağlayabilir. Bu nedenler kullanmadan önce bebeğinizin yaş ve kilosuna uygun olup olmadığına dikkat edin. Ayrıca bebeği uzun süre taşıyıcı da tutmayın. Bu sürenin bir saat ile sınırlandırılması tavsiye ediliyor.

- Hava şartlarına göre giydirin

Kış aylarında bebeğinizi paltonuzun içinde taşıyabilirsiniz. Bunun için bir veya iki beden daha büyük bir palto giyilmesi gerekebilir. Çocuğunuzu da sıkı giydirin. Eğer kanguruyu montunuzun üzerinde taşırsanız, bebeğinizin kafasını asla bir battaniyeyle örtmeyin. Nefes alması etkilenebilir. Sıcak havalarda da bebeğiniz ve kendiniz için hafif giysiler tercihe edin, mümkün olduğunca gölgede kalın ve bol su tüketin.

- Dikkatli olun

Kanguru veya sling kullanırken dengeniz etkilenebilir. Bu nedenle adımlarınıza dikkat edin. Ayrıca eğilirken dizlerinizi bükün ve bebeğinizi elinizle destekleyin. Taşıyıcının da dikişlerinin aşınmadığından ve tokalarının çalıştığından her kullanım öncesi emin olun. Bebeğiniz kucağınızdayken yemek pişirmeyin, sıcak içecek içmeyin ve düşme riskini artıran aktivitelerden kaçının. Bu basit adımlar bebek taşıyıcı kullanmayı daha keyifli ve güvenli hale getirebilir.