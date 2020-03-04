Yasemin isminin anlamı nedir? Yasemin ne demek?

Yasemin köken itibariyle Farsça bir kelimedir. Farsçadan dilimize geçen Yasemin ismi ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Yasemin ismi beyaz, kırmızı veya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağaççıktır.

Yasemin İsminin Anlamı Nedir?

Yasemin kelimesi kız çocuklarına sıklıkla verilen isimlerden birisidir. Yasemin ismi bir ağaca verilen isimdir. Sarı, kırmızı ve beyaz renkler açan ve hoş kokulu çiçekler açan bir ağaçtır. Farsça kökenli bir kelimedir ve Türkiye'de kız çocuklarına sıklıkla verilir.

Yasemin İsminin Özellikleri Nelerdir?

Yasemin isminin özelliklerinden ilki özgürlüklerine düşkün kişilerdir. Bu kişilerin özgürlüklerinin kısıtlandığı durumlarda çok tepkiler gösterebilir. Zeki insanlardır. Analitik ve hızlı düşünme yeteneklerine sahiplerdir. Bu sayede giriştikleri her işte başarılı olurlar. Karşısındaki kişilere nasıl yaklaşılması gerektiğini çok iyi bilirler. Bu sebeple satış ve pazarlama konularında yeteneklidirler. Değişimlerden hoşlanırlar.

Yeni yerler görmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanan kişilerdir. Değişim bazı işlerini zorlaştırabilir. Çünkü yenilik istekleri işin uzun süre devam etmesine engel olur. Uyumlu insanlardır. Fakat bazı konularda ve bazı işlerde konular üzerine yoğunlaşamazlar.

Yasemin İsminin Türk Dil Kurumuna Göre Anlamı Nedir?

- Zeytin grubundan, güzel kokulu beyaz ve sarıçiçek açan sarılgan ağaççık olarak tanımlanmıştır.