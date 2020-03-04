Tuna isminin anlamı nedir? Tuna ne demek?

Kökeni Türkçe olan Tuna ismi; çok bol, görkemli, gösterişli ve yavru anlamlarına geliyor.

Tuna İsminin Anlamı

Tuna ismi analiz edildiğinde; duygularını kolay-kolay ifade edemeyen, bazen esrarengiz davranan, hayata pozitif bakan ve iş hayatında ön plana çıkan özellikleri dikkat çekiyor. Dengeli, sevimli ve kedersiz olarak bilinen Tuna ismi, huzurun ta kendisi olarak bilinmektedir. Tuna ismini taşıyanlar güvenilirliği, sabırlı ve dürüst oluşu ile sevilen kişilerdir. İsim hecelerine bölünüp analiz edildiğinde cesur savaşçı anlamını taşımaktadır.

Tuna Ne Demek

Çok bol, görkemli, gösterişli, hoş, güzel ve yavru anlamına gelen Tuna ismi Türkçe kökenli bir kız ismidir. Enerjik kişiliği olan bir isim olup kız çocuklarına da erkek çocuklarına da çok yakışır. Kur'an-ı Kerim'de geçmemesine rağmen dinimizde Tuna ismi caiz kabul edilmiştir.

Kültürümüze ve dinimize ters bir anlamı yoktur. Bu nedenle kız ve erkek çocukları sıklıkla verilen isimler arasında yer alır. Tuna Aktürk, Tuna Arman, Tuna Kiremitçi, Tuna Orhan, Tuna Velibaşoğlu, Tuna Yılmaz ve Tuna Ötenel bilinen Tuna ismini taşıyan ünlülerdir.

Tuna TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu'nda Tuna'nın anlamı çok bol ve yavru demektir. Ülkemizde 14.883 kişi tarafından kullanıldığı bilinen Tuna adı en çok kullanılan isimler arasında yer alır.