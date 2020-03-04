Tuğba isminin anlamı nedir? Tuğba ne demek?

Tuğba kelimesi Arapça kökenli bir isimdir. Arapçadan dilimize geçmiştir. Tuğba isminin 2 farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri güzellik, iyilik ve hoşluk anlamı taşımaktadır. Diğer anlamı ise cennette bulunan inanılan ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olan bir ağaç türüne verilen isimdir.

Tuğba Ne Demektir?

Tuğba ismi ülkemizde sıklıkla kullanılan isimlerden birisidir. Sözlüklerde Tuğba güzellik ve hoşluk anlamına gelmektedir. Bunun dışında cennette bulunan bir ağaca da verilen isimdir.

Tuğba İsminin Özellikleri Nelerdir?

-Hayatı hızlı yaşayan, yeni işlerle uğraşmayı seven kişilerdir. Özel hayatlarında iddialı ve duygularını kontrol altında tutabilirler.

- Hem fiziksel olarak hem de düşünce olarak aktif insanlardır. Bir konu hakkında konuşulduğunda konu ile ilgilenmeyi severler.

- Karizmatik insanlardır. İletişim yetenekleri gelişmiştir.

- Kendi ayakları üzerinde durabilirler. Sistemli ve düzenli çalışmayı severler.

- Duygularını yoğun yaşayan insanlardır. Şefkatli, merhametlilerdir. Dost canlısı ve başkalarını mutlu etmekten hoşlanan insanlardır.

- Liderlik ruhuna sahiplerdir. Kendilerine has düşüncelere sahiptir ve başkalarının etkisinde kalmazlar.

- Cesur insanlardır. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmazlar. Cesur ve cesaretli kişilerdir.

Tuğba Türk Dil Kurumu Anlamı Nedir?

- Cennete var olduğuna inanılan ağaç