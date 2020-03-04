Sinem isminin anlamı nedir? Sinem ne demek?

Sözcüğün "Sinem" şeklinde kullanımı "gönlüm" yüreğim" manasına gelmektedir. Bu mana "çok sevilen" şeklinde açıklanabilir.

Sinem İsminin Anlamı

Sinem ismi, dilimizde çok sevilen kimse olarak kullanım şekli bulmaktadır. Değer verilen, uğrunda her şeyin feda edileceği kişi anlamındadır. Bu sözcük dilimizde geçmişten günümüze birçok edebiyat eserinde kullanılmaktadır.

Özellikle Türk Halk Edebiyatında yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Çeşitli türkülerde bu sözcük yer alır. Sevgiliye hitap edilirken, sevilen kişiden bahsedilirken, sinem sözcüğü tercih edilir. Karacaoğlan gibi büyük halk ozanlarının eserlerinde sinem sözcüğü sıklıkla geçmektedir.

Sinem Ne Demek?

Sinem, bazı kullanımlarda can kadar değerli olan anlamını taşır. Bu sözcükle, insanın canı nasıl ki en değerli hazinesi ise, sevilen kimsenin bu denli değerli olduğu anlatılır. Bu ismin analizinde duygusallık, içtenlik, samimiyet gibi duygular ağır basmaktadır.

Sinem ismini taşıyan kimselerde ince bir zeka, duygular ve mantığın birlikte hareketi gözlemlenmektedir. Bu isim akla, sağduyuya ve merhamete işaret eder.

Sinem TDK Anlamı

Sinem sözcüğü TDK sözlüğünde "sine" olarak ele alınmaktadır. TDK'ya göre sine, gönül, yürek anlamını taşır. Bu sözcük TDK'da göğüs anlamıyla da ele alınmıştır. Kişinin göğsü, kalbinin ve en hayati organlarının bulunduğu bölümdür. Ve Sinem sözcüğü de sevilen kimsenin bu denli değerli olduğunu anlatır.