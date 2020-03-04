Sevde isminin anlamı nedir? Sevde ne demek?

Sevde ismi, güzellik kavramıyla bütünleşen bir anlam içermektedir. Bu isim, kusursuz bir güzelliği anlatmaktadır. Esmer tenli, siyah gözlü ve siyah saçlı anlamlarını da taşımaktadır.

Sevde, Arapçada kullanılan sevda sözcüğü le aynı kökten türetilmiştir. Ve aynı zamanda aşk anlamında da kullanılır. Kara sevda gibi kavramlar, bu sözcüğün kökünden türetilmiştir.

Sevde Ne Demek?

Eski edebiyat geleneğinde Sevde, birçok eserde kullanılan bir kavramdır. Edebiyattaki kullanımına göre Sevde, insanın yüreğine düşen aşk ateşidir. Şiirlerdeki anlatıma göre kara sevdaya tutulan kişinin yüreğinde kömür gibi kara bir nokta oluşur. Bu kara nokta, insanın çektiği aşk acısını temsil eder. Sevde sözcüğü, edebiyattaki kullanımlarında bu aşk acısını ve yüreğe düşen karalığı belirtmektedir.

Sevde TDK Anlamı

Sevde ismi, TDK sözlüğünde açıklanan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu isim TDK'da "siyahlık, esmerlik" anlamıyla ele alınmaktadır. Aynı zamanda TDK bu ismi, "esmer güzeli" olarak açıklamaktadır.

Sevde ismi, Hazreti Muhammed'in eşi olan Hazreti Sevde'nin ismidir. Hazreti Sevde, inançlı ve iyi bir mümin olarak devrin kadınları arasında sevgi ve saygı kazanmıştır.