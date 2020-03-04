Serkan isminin anlamı nedir? Serkan ne demek?

Serkan ismi erkek çocuklara konulan bir isimdir. Türkçe ve Arapça kökenli Serkan ismi ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır. Kelime anlamı soylu kan ve başkan anlamına gelmektedir. Bunun dışında da asil bir soydan gelen kimse anlamında da kullanılmaktadır.

Serkan Ne Demek?

Serkan kelimesi kelime itibariyle başkan, soylu kan anlamına gelmektedir. Ayrıca erkek çocuklarına da konan bir isimdir. Türkçede de Arapçada da geçen bir kelimedir. Ayrıca Serkan ismi İslam dininde de geçmektedir.

Serkan Türk Dil Kurumu Anlamı

- Asil bir soydan gelen kimse

- Soylu kan, başkan

Serkan İsminin Özellikleri Nelerdir?

Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Herhangi bir durumda özgürlüklerinin kısıtlanması durumunda tepkiler gösterebilir. Kısıtlanmaktan hiç hoşlanmayan insanlardır. Zeki insanlardır ve hızlı düşünme yeteneklerine sahiplerdir. Bu sebeple genellikle yaptıkları işlerde başarılı olurlar. Kişilere nasıl yaklaşması gerektiğini bilen insanlardır. Bu sebeple satış konusunda başarılı olurlar.

Bunlar dışında yeni yerler görmekten ve yeni insanlar ile tanışmaktan hoşlanırlar. Yenilikleri severler. Değişime açık ve her yerde uyumlu insanlardır. Yeni insanlarla tanışıp kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Fakat iş hayatlarına veya bazı konulara çok fazla yoğunlaşamazlar. Bu da kişilere bazı sıkıntılar yaratabilir.