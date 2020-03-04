Rüveyda isminin anlamı nedir? Rüveyda ne demek?

Söylenişi kulağa çok hoş gelen bir isim olan Rüveyda genel olarak kız bebeklere verilen bir isimdir. Çok güzel bir isim olan Rüveyda’nın üç anlamı bulunmaktadır.

Rüveyda İsminin Anlamı Nedir?

İlk anlamı adım adım, yavaş yavaş anlamına gelmektedir. Rüveyda isminin ikinci anlamı ise; nazik, ince ve hoş anlamlarına gelmektedir. Son olarak Rüveyda ismi biraz anlamına da gelmektedir.

Birçok insan bebeğine Kuran’da geçen bir isim vermek istiyor. Rüveyda ismi Arapça bir isimdir. Rüveyda ismi ise Tarık suresi 17. Ayette “Ruveyde” olarak geçmektedir. Buna istinaden birçok kişi kız bebeğine Rüveyda ismini koymaktadır.

Rüveyda İsmine Ait Güncel İstatistikler

Türkiye’de popüler birçok isim bulunuyor. Rüveyda isminin Türkiye’de kullanılan en popüler isimlerin bulunduğu listede 1033. sırada yer alıyor. Türkiye’de en çok sevilen kız isimleri listesinde ise 513. sırada yer alıyor. Kimlik kartı üzerinde Rüveyda ismi yazan 10800 kişi bulunuyor.

Rüveyda İsminin Nitelikleri

Rüveyda ismine sahip kişilerin genel nitelikleri arasında komik olmaları, çalışkan olmaları, çekici olmaları, inatçı olmaları, agrasif olmaları, maceracı ruha sahip olmaları olmak gibi çeşitli özellikler bulunuyor.