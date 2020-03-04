Ravza isminin anlamı nedir? Ravza ne demek?

Ravza isminin bir kaç anlamı bulunmaktadır. Arapça kökenli bir isim olan Ravza ismi Türkiye'de de bazı kız çocuklarında kullanılmaktadır. Ravza isminin çimeni bol olan yer, bahçe anlamına gelmektedir.

Ravza İsminin Anlamı Nedir?

Ravza kelimesinin farklı anlamları bulunmaktadır. Ayrıca Ravza kelimesi İslam dininde de geçmektedir. İslam dinindeki anlamı cennet bahçesidir. İslam dininde Rum Suresi 15. ayet ve Şura suresinin 22. ayetinde geçmektedir.

Ravza Türk Dil Kurumu Anlamı

- Çimeni ve ağacı bol olan yer, bahçe

- Cennet bahçesi

Ravza Kelimesinin Özellikleri

Duygularını dışarıya yansıtırlar. Olayların derinlerine inerek düşünürler ve incelerler. İş ahlakı yüksektir. Enerjileri çok yüksektir. Liderlik vasıfları vardır. Kendilerine özgü düşüncelere sahiptir. Kimsenin etkisinde kalmazlar. Sorumluluktan kaçınmazlar. Cesurlardır. Fakat bazen cesaretlerini kontrol edemeyebilirler.

Hisleri çok kuvvetlidir. Büyük idealleri vardır ve bunları gerçekleştirmek için çok çalışırlar. Çalışma sonunda da başarılı olurlar. Ayrıca çok verimli çalışırlar ve sahiplenmeyi çok severler. Bunlar dışında bu kişiler lüks hayatı seven insanlardır. Sağduyulu ve sevecenlerdir. Zeki insanlardır. Bu sebeple çabuk düşünürler ve bu düşüncelerini hayata geçirirler. Sokakta gölge olan yerde değil güneş olan tarafı seçerler.