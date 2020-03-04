Ogeday isminin anlamı nedir? Ogeday ne demek?

Ogeday isminin birden fazla anlamı bulunuyor. Erkekler için uygun olan Ogeday ismine ait anlamlar eski yıllara dayanıyor.

Ogeday İsminin Anlamı Nedir?

Alparslan’ın üç oğlundan birinin ismi olan Ogeday bir erkek ismidir. Ogeday ismi bilgili ve çok akıllı anlamlarına gelmektedir. Bunun yanında Ogeday ismi korkusuz anlamına da gelmektedir.

Ogeday İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Birçok aile çocuklarına verecek olduğu ismin Kuran’da geçip geçmediğini merak ediyor. Ogeday ismi ise Kuran’da geçen bir isim değildir.

Ogeday İsminde Tanınmış Kişiler

Ogeday isimli, 2017 yılında Survivor yarışmacısı olarak başarıları ile ünlenen Ogeday Girişken adlı kişi bulunuyor. Fenerbahçe’nin kürek takımında lisanslı olarak oyunculuk yapan Ogeday Girişken’in birçok başarısı bulunuyor. Ogeday Girişken’in tanınmasının ardından Ogeday ismi daha da popüler olmuştur.

Ogeday İsminin Güncel İstatistikleri

Türkiye’de en popüler 2500 isim arasında Ogeday ismi bulunmuyor. Bir erkek isi olan Ogeday özellikle son yıllarda daha popüler olan ve Türkiye’de az sayıda kişinin kullandığı bir isimdir.

Ogeday İsminin Nitelikleri

Ogeday ismine sahip olan kişiler karar vermeden zorlanan ve inatçı kişilerdir. Aynı zamanda spor yapmayı seven, zorluklar karşısında dirençli ve hırslı kişilerdir. Çevresinde bulunan kişileri fazlaca düşünen ve yüksek algılama gücüne sahip kişilerdir.