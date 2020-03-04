İdil isminin anlamı nedir? İdil ne demek?

İdil, çok farklı kelime manaları taşımaktadır. Kelime, Fransızca ya da Yunanca kökenine bakılarak farklı yorumlanmaktadır. Buna göre kelimenin kullanılan yaygın anlamı kırsalda geçen yaşamı ve aşk konularını işleyen kısa aşk şiiridir. Yunanca manasına bakıldığında ise küçük tablo anlamındadır. Bunlara ek olarak Türklerin Volga Nehri için kullandığı diğer isim de İdil'dir.

İdil Ne Demek?

İdil ismini taşıyanların en büyük karakter özelliği, özgürlüklerine düşkün olmalarıdır. Bu kişiler monoton yaşamdan uzak durmayı tercih eder, bir yere ya da bir kişiye bağlanmaktan asla hoşlanmazlar. Baskıcı ve stresli işler ile kıskanç ve baskıcı partnerler bu kişilere göre değildir. İdil, ismine sahip insanlar baskı olduklarını hissettikleri anda doğruca o ortamdan uzaklaşmayı tercih etmektedir. Kıskanç partnerler ile de uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar.

İdil TDK Anlamı

TDK sözlüğü İdil için iki ayrı kelime manasına yer vermektedir. Bu kapsamda özel isim olarak kabul edilen İdil, Fransızca kökenden gelmektedir. Bu kökene göre ismin manası, kırsal yaşamda aşk konuları barındıran kısa şiirlerdir. Türk Dil Kurumu tarafınca verilen ikinci açıklama ise bir yer ismi belirtmektedir. Buna göre İdil aynı zamanda, Şırnak ilinde yer alan bir ilçenin de adıdır.