Bu ünlü kız bebek isimlerinden sizin oyunuz kime?
Ünlülerin çocuklarına verdikleri isimler çok konuşuluyor; kimi beğeniliyor kimi ise eleştiri yağmuruna tutuluyor. Peki, siz bu ünlü kız bebek isimlerinden hangisini beğendiniz? Önce anlamlara bir göz atın, sonra anketimize mutlaka katılın!
Müge Boz-Caner Erdeniz çiftinin kızları VİNA Sevimli miniğin ismi Norveççe bir şarkıdan geliyor. ‘Biz şimdi’ anlamını taşıyor.
Bengü-Selim Selimoğlu çiftinin kızları ZEYNEP: Değerli taşlar ve mücevherler anlamını taşıyor. Sağduyu, merhamet ve adalet gibi değerleri temsil ediyor.
Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinin kızları NARİN: İnce yapılı, zarif, nazik…
Ümit Erdim-Seda Erdim çiftinin kızları SES: Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün.
Tarkan-Pınar Dilek çiftinin kızları LİYA: Sabırlı, sabrın en iyisi, en güzeli anlamında.
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