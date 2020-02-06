Bu ünlü kız bebek isimlerinden sizin oyunuz kime?

Müge Boz-Caner Erdeniz çiftinin kızları VİNA Sevimli miniğin ismi Norveççe bir şarkıdan geliyor. ‘Biz şimdi’ anlamını taşıyor.

Bengü-Selim Selimoğlu çiftinin kızları ZEYNEP: Değerli taşlar ve mücevherler anlamını taşıyor. Sağduyu, merhamet ve adalet gibi değerleri temsil ediyor.

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinin kızları NARİN: İnce yapılı, zarif, nazik…

Ümit Erdim-Seda Erdim çiftinin kızları SES: Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün.

Tarkan-Pınar Dilek çiftinin kızları LİYA: Sabırlı, sabrın en iyisi, en güzeli anlamında.