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Yenidoğan
Haber Giriş: 06.02.2020 - 16:37,Son Güncelleme:/

Bu ünlü kız bebek isimlerinden sizin oyunuz kime?

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Bu ünlü kız bebek isimlerinden sizin oyunuz kime?

Ünlülerin çocuklarına verdikleri isimler çok konuşuluyor; kimi beğeniliyor kimi ise eleştiri yağmuruna tutuluyor. Peki, siz bu ünlü kız bebek isimlerinden hangisini beğendiniz? Önce anlamlara bir göz atın, sonra anketimize mutlaka katılın!

Müge Boz-Caner Erdeniz çiftinin kızları VİNA Sevimli miniğin ismi Norveççe bir şarkıdan geliyor. ‘Biz şimdi’ anlamını taşıyor.

Bengü-Selim Selimoğlu çiftinin kızları ZEYNEP: Değerli taşlar ve mücevherler anlamını taşıyor. Sağduyu, merhamet ve adalet gibi değerleri temsil ediyor.

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinin kızları NARİN: İnce yapılı, zarif, nazik…

Ümit Erdim-Seda Erdim çiftinin kızları SES: Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün.

Tarkan-Pınar Dilek çiftinin kızları LİYA: Sabırlı, sabrın en iyisi, en güzeli anlamında.

Bebeğin gülümseten masaj keyfi
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