Bu ünlü erkek bebek isimlerinden sizin oyunuz kime?

Burak Özçivit ile oyuncu eşi Fahriye Evcen, 2017'de yılında dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz nisan ayında oğullarını kucağına aldı. Ünlü ikili çocuklarına Karan adını verdi.

Karan isminin anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'nin oğulları geçen mayıs ayında dünyaya geldi. Ünlü çift bebeklerine verecekleri isim konusunda büyük kararsızlık yaşadı. Sonunda aile içinde oylama yaptılar ve Efehan ismine karar verdiler.

Efehan isminin anlamı: Yiğitlerin başı, yiğitlerin lideri, baş yiğit.

Eser-Berfu Yenenler çifti ilk bebeklerini geçtiğimiz ekim ayında kucaklarına aldı. Berfu Yenenler mutlu haberi "Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurdu.

Kuzey isminin anlamı: Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri.



Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden müjdeli haber geçtiğimiz kasım ayında geldi. Çift çocuklarının adını Fikret Ali koydu.

Fikret Ali isminin anlamı: Fikret; düşünce, fikir anlamına geliyor. Ali ise yüce, ulu, yüksek gibi manalar taşıyor.

Futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın erkek bebeği oldu. Ünlü çift bebeklerine Hamza ismini verdi.

Hamza isminin anlamı: Aslan, heybetli, güçlü adam.