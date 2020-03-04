Arden isminin anlamı nedir? Arden ne demek?

Erkek çocuklarına verilen Arden ismi, ışık saçan, parlayan anlamlarında kullanılmaktadır.

Arden İsminin Anlamı

Arden ismi, bazı ünlü kimselerin çocuklarına bu ismi vermesiyle tanınmıştır. Bu isim, "Parlayan, ışıl ışıl olan" anlamında kullanılır. Ancak ismin içerdiği diğer birkaç mana da mevcuttur. Buna göre bir şeye hevesli olmak, istemek anlamlarını da taşımaktadır.

Arden ismi, bazı kullanımlarda istek ve ideallerinin peşinden giden kimse anlamını taşır. Hedeflere ciddiyetle bağlı olmak, iradeli şekilde bunları istemek bu ismin anlamları arasındadır.

Arden Ne Demek?

Arden ismi, bazı kullanımlarda yüce, yücelik anlamına gelmektedir. Yüksekte bulunan yer, yücelik içeren makam manalarını taşır. Bu ifade ile kastedilen yücelik, manevi bir yücelmeyi içerir. Kişinin manen arzu edilen en yüksek makama ulaşması, ismin işaret ettiği anlamdır.

Bu ismin analizinde azimli olmak ve kararlı duruş dikkat çekmektedir. Arden ismine sahip olan kimseler, yaşamda hedefleri olan bunları gerçekleştirmek için yılmadan çalışan kimselerdir.

Arden TDK Anlamı

Arden ismi, toplumda yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu sebeple TDK isimler sözlüğüne henüz alınmamıştır. TDK bu kelimeyi, yükseklik, yücelme anlamlarıyla ele alır. Aynı zamanda parlamak, ışık saçmak anlamları da TDK tarafından belirtilmektedir.