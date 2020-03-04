Berat isminin anlamı nedir? Berat ne demek?

Berat ismi birçok anlama gelmektedir. Berat hem kız hem de erkek ismidir. Bu sebeple ülkemizde sıklıkla kullanılır. Berat kelime kökeni itibariyle nişan, rütbe anlamlarını taşımaktadır. Berat kelimesi Arapça bir kelimedir.

Berat Ne Demektir?

Berat kelimesi köken itibari ile Arapça bir kelimedir. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu isim son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunda Berat isminin anlamını da bulmak mümkündür.

Berat bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devlet tarafından verilen belge, patent demektir. Ayrıca Osmanlı Devleti döneminde de Berat kelimesi kullanılmaktadır. Bir göreve atanan, aylık bağlanan, ayrıcalık, nişan veya san verilen kimseler için çıkarılan padişahın buyruğuna denmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Berat İsminin Anlamı Nedir?

- Genellikle sanayi alanında bir buluş için ve buluştan yararlanma hakkını gösteren, devletçe verilen bir belge

- Osmanlı Devletinde bir göreve getirilerek aylık bağlanan, ayrıcalık ve nişan verilen kişiler için çıkarılan padişah buyruğudur.

Berat İsminin Özellikleri

Duygusal insanlardır. Fakat bazı dönemler içe kapanık olabilirler. İyi huylu, dost canlısı ve barışçıl insanlardır. Açık görüşlü ve evine sağlıktır. Aynı zamanda iç dünyasında yaşanılan tüm duyguları dışa yansıtabilir.