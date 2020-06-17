O yöntem bebeklerin huzursuzluğunu ortadan kaldırıyor

Tamamlayıcı tıpta en fazla kullanılan tekniklerin başında gelen akupunktur, 2 yaş altı bebeklerin de huzursuzluğunu ortadan kaldırıyor. Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu, Japonya’da geliştirilen ve bugün dünyanın birçok yerinde uygulanan ‘Shonishin Tekniği’ ile sadece bebeklerin değil, anne babaların da rahatladığını söyledi.

İğne yerine çıplak el, özel aparatlar

İğnesiz bir yöntem olan ve ‘Shonishin Tekniği’ adı verilen pediatrik akupunkturun, bebeklerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının çözümünde etkili sonuçlar verdiğini bildiren Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti:

“Aşırı gazlı bebekler, kilolu bebekler, uyku sorunu olan, sürekli ağlayan huzursuz bebekler, iğnesiz akupunktur tedavisiyle kısa sürede bu sorunlardan kurtulabiliyor. Tedavi normal akupunkturda olduğu gibi iğnelerle değil, özel aparatlar ve çıplak elle uygulanıyor. Bu teknik, eğitim almış uzman tarafından akupunktur noktalarına işlem yapılırken, özel aparatlarla vücuda sürtme, sarsma ve basınç uygulama şeklinde hafif vuruşlar yapılıyor. Geniş vücut yüzeyleri kullanılarak çok hızlı ve bebeğin rahatsız olmasını engelleyecek şekilde uygulanan teknikle gerçekten muhteşem sonuçlar alınıyor…”

Tedavi alanı çok geniş

Dr. Buğra Buyrukçu, pediatrik akupunkturun bebeklerde kolik, kabızlık, kramp ve ishal gibi sindirim problemlerinin yanı sıra gece yatak ıslatma, tik, solunum ve cilt sorunlarında da etkili sonuçlar verdiğini bildirdi. Tekniğin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm, serebral palsi gibi gelişimsel gecikmelerin tedavisinde de yardımcı olduğunu kaydeden Dr. Buyrukçu, “Son derece güvenli ve doğal bir yol haline gelen ‘Shonishin Tekniği’ uygulanan bebeklerdeki gözle görülür iyileşme ailelerin psikolojilerini de doğrudan etkiliyor. Gaz sancısından kurtulan, kilo sorunu kontrol altına alınan, düzenli uyumaya başlayan, ağlama krizleri ve huzursuzluğu ortadan kalkan mutlu bebekler, anne-babaların hayatını düzene sokuyor” dedi.