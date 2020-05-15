Emzik göründüğü kadar masum mu?

Emme refleksi bebeklerin doğuştan sahip oldukları bir güçtür. Hem beslenmeleri dolayısıyla büyüyüp gelişmelerini sağlar hem de sakinleşip rahatlamalarını… Soluk almaya çıktığınız minik bir gezide veya annenin rahatlamak için kendine ayırdığı minik bir zamanda başlayan durdurulamayan ağlama krizinin belki de en büyük kurtarıcısı emziklerdir. Peki, o kadar masumlar mı?

Bebek anne memesini tam olarak emmeye başlamadan önce emzik kullanılmamalıdır. Çünkü emzik bebeğin damağına tam oturup kolay bir emme sağlamaktadır. Bu durum bebeğin anne memesini tutması için çaba sarf etmeyi bırakmasına neden olabilir.

Emzik kullanımında çene gelişimini etkileyen en önemli faktör emme süresidir. Emzik kullanımı ne kadar uzun saatler veya ilerleyen yaşlarda devam ederse çene gelişimine etkisi de o kadar fazla olacaktır.

Emziğin temizliği de ağız diş sağlığının geleceği için önemlidir. Asla ve asla anne veya aileden biri bebeğin emziğini ağzına alarak temizlememelidir. Yetişkinlerin ağız florasının bebeklerden çok farklı olduğu ve bebeklere bu şekilde mikrop bulaşabileceği çok net açıklanmıştır. Emzikler için önerilen temizlik, sabun ve ılık su ile düzgün bir yıkamadır. Daha sonra ise sadece suyla iyice durulama yapılacak temizlik yeterli olacaktır.

Bebeklerin emzikleri ortalama 2 ayda bir değiştirilmelidir. Hem deformasyonu hem de mikrobial kirlenme açsından 2 ay ideal süredir. Bu süre öncesinde yırtılan veya şekli bozulan emzikler hemen değiştirilmelidir.

Bebeğiniz emziği sevmeyebilir, ısrarcı olmaya gerek yok. Emme refleksini annesinden karşılamış olabilir. Özellikle bebeğiniz açken emzik vermeye çalışmamalısınız. Bu emme refleksini tatmin etmesini sağlar fakat beslenmesini negatif etkiler.

Özellikle uyusun rahatlasın diye emzikler asla bal, pekmez gibi tatlı gıdalara batırılmamalıdır. Bu durum ilerde çok fazla diş çürüğü oluşmasına neden olabilir.

Son olarak emzik kullanırken boyun bağlarına dikkat edelim. Emzik düşmesin diye bebeğin boynuna asmayalım. Kısa süreli bir dikkatsizlik bebeğin boğulmasına neden olabilir. Emzikleri daha temiz saklamak için emzik kaplarını kullanabilirsiniz.