Çocuklarda kasık fıtığı nedir, belirtileri nelerdir?

Kasık fıtığı, çok tipik bir hastalıktır. Ebeveynler kasık bölgesinde bir şişlik gördükleri zaman bunun farklı bir durum olduğunu anlar ve uzmanlara çoğu kez bu bulguyla gelirler. Ailenin bu öyküyü vermiş olması tanıyı büyük oranda belirler.

Kasık fıtığının belirtileri nelerdir?

Kasık fıtığının en net belirtisi, kasık bölgesinde ortaya çıkan şişliktir. Bu şişlik, üzerine parmakla basıldığında gaz sesi çıkartarak kaybolur. Uzun süre devam eden öksürük, kabızlık, karın içerisinde sıvı birikimi, çocuğun prematüre olması, düşük doğum ağırlığı ya da birtakım bağ dokusu hastalıkları ile metabolik hastalıklar kasık fıtığının oluşumunu tetikliyor.

Kasıl fıtığı tanısı nasıl konur?



Bebeklerde yatırarak, çocuklarda ise ayakta, öksürterek veya ıkındırarak yapılan muayenede kasık bölgesinde beliren bir şişlik saptandığında büyük oranda tanı koyulur. Bu bulgular yoksa yine kasık bölgesinin parmakla yapılan muayenesinde; ‘ipek eldiven işareti’ dediğimiz ve ince doku kayması şeklindeki bulgu, bize önemli bir ipucu daha verir. Anne veya babanın bir şekilde kasık bölgesinde gözlemiş olduğu şişlik, muayene sırasında çocuğun ıkındırılarak bu şişkinliğin tekrar görünür olması ve nihayet gereğinde ultrasonla her iki kasık bölgesinin yüzeyel olarak değerlendirilmesi tanıyı net olarak koydurur.

Kasık fıtığının tedavisi nasıl yapılır?



Kasık fıtığının mutlaka tedavi edilmesi gereklidir. Tedavisi de yıllardır, yapılageldiği gibi cerrahidir. Ameliyatsız tedavi olmaz. Ameliyat 15-20 dakika kadar sürer. Genel anestezi altında gerçekleşir. Biz bebekleri sabah ameliyat ettiğimiz zaman aynı gün akşama doğru taburcu ederiz. Bilinen bazı yanlışlar var. Örneğin “fıtık bağı”. Kasık bölgesine baskı uygulanılan bu gibi yöntemlerin kesinlikle hiçbir faydası olmadığı gibi birtakım komplikasyonlara da neden olduğunu ve daha sonra gerekecek ameliyatta zorluklar çıkardığını biliyoruz. Bu ve benzer uygulamaların kesinlikle yapılmaması gerekir.

Ameliyat ile tedavi sonrasında yüzde 99 oranında başarılı bir sonuç alınır. Kasık fıtığı yüzde 1 oranında tekrarlayabilir. Yapılan cerrahi işlem başarılı olsa bile var olan bir bağ dokusu hastalığında tekrarlamalar görülebilir. Ameliyattan sonra o bölgenin hijyenine dikkat edilmeli, aşırı öksürük ve kabızlık gibi sorunların çözülmesinde da yarar vardır.