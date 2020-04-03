Bebeğinizi emzirirken bu kurallara uyun

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Uçarer, bebeğini emziren annelere tavsiyelerde bulundu. Anne sütünün bebeği koruduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Dr. Uçarer, “Anne sütünün faydaları, yetişkinlik döneminde de devam eder. Anne sütü, bebeğin solunum yolları hastalıklarına ve diğer enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltıyor. Antibiyotiğe ihtiyaç duyulan enfeksiyonlar bebekte daha az sıklıkta görülüyor ve alerjik reaksiyonlara daha az rastlanıyor” diye konuştu.



Kansızlık daha az görülür



Anne sütünü tamamen ve kolaylıkla sindirilebileceğini ifade eden Dr. Muzaffer Uçarer, “Anne sütü alan bebeklerde ayrıca konuşma problemi, şeker hastalığı, lenf kanseri, kansızlık, diş çürükleri, karın ağrısı ve kabızlık da daha az görülür” dedi.



Yüz maskesi kullanın



Annelerin bebeklerini emzirirken uymaları gereken hijyen konusu hakkında da bilgilendirmeler yapan Uçarer, “Emzirme öncesi mutlaka eller yıkanmalı, biberonlar, süt pompaları iyice yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli, sterilizasyona önem gösterilmeli, emzirme esnasında anneler yüz maskesi takmalı” şeklinde konuştu.