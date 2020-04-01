Bebeğin stresini masaj yaparak azaltabilirsiniz

Bebekler anne karnından itibaren sizin duygu ve düşüncelerinizi, öfke, gerginlik, mutluluk gibi duygu durumlarını hisseder. Dokunmanın gücü mucizevidir. Annenin tüm stresi dokunduğu andan itibaren bebeğine geçecektir. Bu yüzden, biz anneler önce kendi stres durumumuzla başa çıkacağız, sonra bebeğimize yardımcı olacağız.

Uzunca bir süre bebeğinizle vakit geçiriyor ama bebeğinizin stresini ve gerginliğini alamıyorsanız işte tam size göre bir masaj tekniği… Biz anneler duygu durumumuza ne kadar hâkim olabilirsek miniklerimiz de o kadar rahat ve sağlıklı büyüyeceklerdir.

Masaja başlamadan önce ilk olarak ellerimizi bol su ile yıkıyoruz, ferahlıyoruz. Annelerin ufak gevşeme hareketleri ile masajımıza başlıyoruz.

-Baş bölgesini bir sağa bir de sola saat yönünde 4-5 kez çevirelim.

-Kollarımızla da saat yönünde 4-5 kez büyük halkalar yapalım.

-En son bacaklarımızı kullanarak 4-5 defa sandalyeye oturur gibi eğilip kalkalım.



Ve masaj yapmaya hazırsınız…

Bebeğimizin karnının tok olduğu ve uykusunu aldığı bir zaman diliminde düz ve sert bir zemine sırt üstü yatırıyoruz. Masaj yağımızı ellerimize yedirip bebeğimizin ayaklarından masaj yapmaya başlıyoruz.

-2 ayağına masaj yağını güzelce yedirelim.

-Masajımız hep kalp yönüne yani yukarı doğru olsun.

-Bebeğimizin ayak tabanlarına küçük küçük yuvarlaklar çizelim.

-Bacaklarını da yukarı doğru masaj yağı ile güzelce ovalım.

-Karın bölgesine de yukarıdan aşağı en az 5-6 kez saat yönünde daireler çizelim.

Karın masajı önemli, ihmal etmeyin



Karın bölgesini gaz ve stres bölgesi olarak tanımlayabiliriz. Bu yüzden biraz detaylıca masaj yapalım. Saat yönünde olan masaj bebeğinize çok iyi gelecek, bunun dışında süpürme tekniği dediğimiz üstten alta çekerek hareketimizi yapıyoruz.

Masaj esnasında organik yağlar kullanmaya dikkat edelim. Benim önerim lavanta esanslı yağ.

Çünkü uykuya geçiş süresini kısaltıyor ve bebeğinizin gerginliğini en aza indiriyor.

Masaja baş bölgesinden devam ediyoruz;