Öğretmenler eğitimin geleceğini Bakan Selçuk ve PISA Direktörü'nden dinleyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve PISA Eğitim Direktörü Andreas Schleicher, Ankara Eğitim Platformu’nun düzenleyeceği ‘21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı’nda öğretmenlere eğitimin geleceğini anlatacak.

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, Bakan Selçuk ile OECD ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) Eğitim Direktörü Schleicher'in katılımıyla yarın MEB Şura Salonu'nda yapılacak konferansla ilgili bilgi verdi. Bakan Selçuk'un ‘tasarım beceri atölyeleri’, Schleicher'in ise ‘21. yüzyıl becerileri’ ile ilgili konuşma yapacağını söyleyen Aydın, şunları anlattı:

“Konferansla eğitimin özüne odaklanmayı ve buna dikkati çekmeyi amaçlıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer alan tasarım beceri atölyeleri çocukların öğrendiklerini pratiğe dökmeleri ve hayatın içerisinde yaşayarak öğrenmeleri açısından önemli. Konferansta bu konu etraflıca ele alınacak. 21’inci yüzyıl becerileri de çocukları geleceğin dünyasına hazırlıyor. Böyle bir toplantı ilk kez düzenleniyor. Büyük rağbet gördü. Herhangi bir reklam, tanıtım dahi yapmadan kayıtları açtığımızın üçüncü gününde öğretmenlerimiz 1300 kişilik salonu doldurdu. Biz de şunu görmüş olduk; testten, kurstan, özel dersten ziyade öğretmenlerimiz bu tip konularda beceriler edinmek istiyor. Çok mutlu olduk bu ilgiden dolayı.

ÖĞRETMENİ MERKEZE ALAN ETKİNLİKLERİ DEVAM ETTİRMEK NİYETİNDEYİZ

Konferansla ilgili sonuç raporu, platformun internet sitesinden yayınlanacak. Katılamayan öğretmenler için de bir portal üzerinden canlı yayın yapacağız. Ülkemizin en değerli varlığı çocuklarımız, gençlerimiz ve onları çok önemli bir meslek mensubuna, öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Öğretmenlerimizi daha değerli, itibarlı hissettirmek istiyoruz. Toplumda onların yerinin en üst basamaklarda olmasını arzu ediyoruz. Şu anda öğretmenlerimiz atamalar, özlük hakları gibi konularla gündeme geldikleri için kendilerini çok iyi hissetmiyor. Her zaman okulların, eğitimin asli unsurunun öğretmen olduğunu vurgulayan bir platformuz. Öğretmeni merkeze alan bir etkinliğe vesile olduk ve bunu platformun düzenli etkinlikleriyle sürekli devam ettirmek niyetindeyiz. Bu şekilde bir mesaj vermek istiyoruz.

GÖNÜLLÜLÜK ESASLI ÇALIŞIYORUZ

İki yıl önce kurulan Ankara Eğitim Platformu’na 20 okul üye oldu. Bu okulların tamamında işin başında eğitimciler bulunuyor. Derdimiz eğitim. Bu sebeple platformu kurduk. Tamamen gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Ülkemizin, eğitimimizin daha iyi noktalara gelmesi için canla başla mücadele ediyoruz. Üyelerimizin eğitim dışında işinin olmaması, eğitimden kazanılanın eğitime harcanması platformun temel prensipleri arasında. Öğretmene ve öğrenciye odaklanıyoruz. Ayrıca, gelecek günlerde velilere de yönelik bir çalışma yapmayı planlıyoruz.”