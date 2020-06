Ek gıdaya geçiş: “İlk gıdalar meyve değil, sebzeler olmalı”

6’ncı aydan sonra tamamlayıcı besinlere geçildiğini belirten Dr. Genç, “İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli, su dahi verilmesini istemiyoruz, mama veya anne sütü alan bebeklerde de bu süre değişmiyor, 6’ncı aydan sonra ek gıdaya başlanmalı, erken başlanması durumunda ilerde bir takım hastalıklara zemin oluşturabilir” diye konuştu.



İlk gıdalar meyve değil sebze olmalı



İlk gıdaların meyve değil, sebzeler olması gerektiğini belirten Dr. Büşra Genç, “Çünkü elmanın tadını alan bir bebeğe sonrasında kabak yedirmekte zorlanabilirsiniz. Hepimiz tatlı besinlere daha yatkınız, ilk besinler; patates, havuç, kabak olabilir, arada ev yapımı yoğurt ve sonrasında mevsim meyveleri denenebilir. Meyveler için cam rende kullanılabilir, meyve suyu değil püresi verilmeli ve kesinlikle tatlandırıcı ürünler eklenmemeli” dedi.



Her gıdayı 3 gün deneyip, karıştırmadan ayrı ayrı vermek gerektiğini aktaran Dr. Büşra Filiz Genç, “Yumurta beyazı ilk 1 yaşa kadar verilmemeli, yumurta sarısı ile başlanmalı, yumurtanın sarısı tam pişmeli ve katı olmalı, sarıyı önce çeyrek veya daha küçük bir miktar ikinci gün çeyrek ve zamanla arttırarak devam edebiliriz” şeklinde konuştu.



Yemek suyunun besin değeri yok



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Filiz Genç, şunları söyledi:



“6-8 aylık dönemde; ana öğün hala anne sütü veya mama, 2 ara öğün tamamlayıcı beslenme yapılabilir, bu miktar yarım çay bardağı ve sonrasında 1 çay bardağı kadar olabiliyor, her çocuk için oran değişecektir. 9’uncu aydan sonra yüzde 50 anne sütü, yüzde 50 ek gıda 1 yaşına kadar anne sütü öncelikli 1 yaşından sonra artık anne sütünün yanı sıra bizim gibi beslenebilir çocuk. Tuz, şeker, yumurta beyazı, salça, baharat ve hazır gıdaları ilk 1 yıl bebekle tanıştırmamalıyız, yemeklerin suyunun bir besin değeri yok, verilmemesini istiyoruz.”



Çorbalar tamamen pürüzsüz olmamalı



Çorbaların da püremsi ve yoğun kıvamlı olması gerektiğini dile getiren Dr. Genç, “Besinler, blenderdan geçirilerek tamamen pürüzsüzleştirilmemeli, çatalla ezilebilir ve zeytinyağı katılabilir. Başlangıçta bebeğin gıdaları diliyle itmesi normal, alışma aşamasındadır çünkü, en başta bebeğe nasıl alıştırırsak öyle gider, çünkü sonra tane gelince kusan çocuklar görmeye başlıyoruz. Et ve yumurta gibi ürünlerle birlikte yoğurt vermek bebeğin demir emilimini azaltacağı için tavsiye etmiyoruz. Bebeğin yanında dikkatli olarak 7’nci aydan sonra iyi pişmiş, haşlanmış havucu eline verip yemesini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.



Et balık köfte gibi besinlere 7’nci aydan itibaren geçilebildiğini aktaran Dr. Genç, “Çorbalara kıyma katılabilir, çiğneme yeme reflekslerimizden biri olduğu için bunu bebeğimiz içgüdüsel olarak yapacaktır, bunu desteklemek için de bebeğin eline haşlanmış gıdaları verip yemesini destekleyebiliriz kontrollü olarak tabi. Çocuk eliyle dokunup yediğinde daha çok zevk alacaktır.



Çocuk ne zaman kendi yemeli?



Pirinç unu ile yapılan mamaları çok önermeyen Genç, “Bu boş bir kilo yapıyor sonrasında obezite, diyabet gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor, bunun yerine güvendiğimiz markaların çok tahıllı, meyveli muhallebileri var bunları suyla yapabiliriz” diye konuştu.



İlk 1 yaşta asla süt verilmemesini belirten Çocuk Doktoru Genç, “12-15’inci aydan itibaren çocuk, çatalla besinleri çok rahat ağzına götürebilir, çorba kaşığı kullanabilir, bu dönemde çocuğun kendini beslenmesini teşvik edebiliriz” şeklinde konuştu.