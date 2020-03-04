Aylin isminin anlamı nedir? Aylin ne demek?

Aylin, özellikle son yüzyılda sıkça kullanılan bir kadın ismidir. Hem telaffuzu hem de modern bir algı yaratması da, bu ismin seçilmesinde rol oynamaktadır.

Aylin İsminin Anlamı Nedir?

Aylin isminin anlamı ise; ayın ve bir takımyıldızların etrafındaki ışık çemberidir. Aynı zamanda ay ağılı, hale gibi anlamları da vardır. İsim Türkçe kökenli olmakla beraber, birçok ön isim de alabilir. Bu sebeple Aylin ismi oldukça sık tercih edilen ve üzerinde düşünülen bir isim olabiliyor.

Aylin Ne Demek?

Aylin söyleniş olarak üzerindeki kelimeyi bizzat yansıtır. Nitekim aya ait; kutsal kişilerin çevresinde dolanan ve toplanan ışık demektir. Bununla beraber yıldız dolaylarında, somut şekilde gözlenen şavk anlamına da gelir.

Aylin TDK Anlamı

Aylin TDK'ya göre isim anlamında kullanılır. Karşılığı aya ait olan, nahiyesinde seçilen ışıklardır. İsmin kökeni Türkçedir ve telaffuzu birebir aynıdır. Aylin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Elbette bunun sebebi kelimenin tamamen yerel oluşundan kaynaklanıyor. Ayrıca Aylin, yanına aldığı diğer isimlerle daha estetik bir hâle gelebilir. Dolayısıyla ismin tercihi konusunda hem Türkçe oluşu hem de güzel telaffuzu geçerli sebeplerdir.