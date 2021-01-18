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Çocuk Sağlığı
İHA, Fotoğraf: Inginage
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Bebek ve çocuklar için D vitamini takviyesi doktor kontrolünde yapılmalı

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Bebek ve çocuklar için D vitamini takviyesi doktor kontrolünde yapılmalı
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, pandemi döneminde bebek ve çocukların doktor kontrolünde D vitamini takviyesi alması gerektiğini belirtti.

D Vitamini eksikliğinin nedenleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Sevcan Dablan, “Pandemiden dolayı okulların tatil olması ve çocukların evde vakit geçirmesi nedeniyle, D vitamini eksikliği çocuklarda daha sık görülmeye başladı. D vitamini, yediğimiz yiyeceklerdeki kalsiyumun, vücudumuzun yararlanmasını sağlayan vitamindir. Çocukların sağlıklı büyümeleri, özellikle genetik boya ulaşmaları için gereklidir. D vitamini eksikliğiyle, kas güçsüzlüğü, bacak ağrıları, büyüme geriliği, diş çıkarmada gecikme, bıngıldağın geç kapanması, huzursuzluk, uykusuzluk, aşırı terleme, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu, ağır yetmezliklerde kemiklerde kırılma, kalp yetmezliği görülebilir. D vitamini eksikliği; koyu tenli olanlarda, erken doğanlarda, güneşe çıkmayanlarda, hava kirliliğinde, pandemiden dolayı zamanını evde geçiren çocuklarda daha sık görülmektedir” dedi.

Bebek ve çocukların, mutlaka D vitamini desteği almaları gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Dablan, “En önemli D vitamini kaynağımız güneştir. Ayrıca karaciğer, süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, balık (somon) önemli D vitamini kaynaklarıdır. D vitamini eksikliğini saptamak için kan testleri yapılır. Eksikliğe göre de D vitamini dozu ayarlanır” açıklamasında bulundu.

Vitamin eksikliği çocukların davranışlarını etkiler mi?Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre vitamin ve mineral eksikliklerinin çocukların davranışlarını olumsuz etkilediği ortaya çıkmış. Araştırmayı ve sonuçlarını Uzman Eczacı Ayşen Dincer anlatıyor…
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