Bebek odalarında buhar makinesi bulunmalı mı?

Ev içinde olması gereken ideal nem oranı %40-50 arasıdır. Kış aylarıyla birlikte kaloriferlerin yanmasıyla evdeki nem oranı düşebilir. Odadaki kuru hava önce bebeklerin ağız içinde kuruluk, ardından kuru havaya bağlı burun tıkanıklığı ve solunum yolu problemleri yapabilir. Dolayısıyla odadaki nem oranı ölçülüp %40'ın altında tespit edilirse oda havasını nemlendirmek için aralıklı olarak buhar makinesi çalıştırılabilir.

Fazla nem bebeğe zarar verebilir

Nem oranı %50'nin üzerine çıktığında buhar makinesi kapatılmalıdır. Nem ölçeriniz yoksa camlarda buharlaşma ve yüzeylerde nemlenme görüyorsak nem oranımız %50'nin üzerine çıkmış demektir. Aksi halde bebeğimize iyilik yaptığımızı düşünürken ona zarar verebiliriz. Çünkü yüksek nem oranı duvarlarda küflenmeye ve evde bakteri oluşumuna neden olabilir ve bu durum kuru havadan daha zararlıdır.

Bebeğinizin alerjisi varsa dikkat!

Gözardı edilmemesi gereken bir diğer konu da ebeveynlerden herhangi birinin alerjik bir durumunun olup olmamasıdır. Alerjik durum söz konusu ise bebeğin de alerjik olma ihtimali yaklaşık %25-50 arasındadır. Alerji gelişme riski olan bir bebeğe buhar makinesi kullanmak ona yarardan çok zarar verebilir.

Buhar makinesi kullanırken;

-Buhar makinesi kullanırken, makineyi bebekten uzak bir konumda ve sağlam bir zemine yerleştirmeye özen göstermeliyiz.

-Buhar makinesinin içine distile su konulmalı ve her gün yenilenmelidir.

-Makinenin içinde küf ve bakteri ürememesi için 2-3 günde bir makinenin içi bol su ve sabunla yıkanıp temizlenmelidir.

Hürriyet Aile Özel